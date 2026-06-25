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La contundente frase de Wanda Nara cuando le preguntaron por el escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

En medio de la polémica que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Eka Ojeda, Wanda Nara fue consultada por la modelo de 25 años y no esquivó la pregunta. Qué dijo.

25 jun 2026, 09:38
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La contundente frase de Wanda Nara cuando le preguntaron por el escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

Mientras continúa la polémica que rodea a Mauro Icardi y la China Suárez, en las últimas horas Wanda Nara fue consultada sobre el tema que sacude al mundo del espectáculo y no esquivó la pregunta. La empresaria se refirió a la aparición de Ekaterina Ojeda, la joven que quedó en el centro de la escena tras difundirse una supuesta situación de celos ocurrida en un boliche de la Costanera entre el delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles.

Todo se habría desencadenado en la disco Tequila, donde el futbolista compartía la noche con su pareja y amigos cuando vio a la modelo. Según trascendió, el parecido físico de la joven con Eugenia Suárez no pasó inadvertido y el supuesto acercamiento de él hacia la rubia rápidamente se convirtió en tema de conversación en los programas de espectáculos.

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De acuerdo con el relato que la propia Ekaterina Ojeda brindó en distintas entrevistas durante el miércoles, Mauro Icardi habría mostrado interés por ella e incluso habría intentado acercarse más de la cuenta. Sin embargo, la joven aseguró que rechazó ese avance. La situación se habría tensado posteriormente cuando la China Suárez regresó del baño y advirtió lo que estaba ocurriendo.

En medio de la repercusión mediática que tomó el episodio, Guido Záffora aprovechó para consultarle a Wanda Nara sobre el nombre de la joven y sobre la posibilidad de que participara en uno de sus proyectos televisivos. La conductora de MasterChef Celebrity respondió de manera contundente a través de un mensaje de WhatsApp enviado al periodista de Pasó en América (América TV).

“No la conozco”, fue la escueta pero directa respuesta de la mediática, que así se expresó por primera vez sobre la mujer señalada como la tercera en discordia en este nuevo escándalo vinculado a su expareja.

Mientras tanto, las versiones indican que la China Suárez habría enfrentado personalmente a Ekaterina al enterarse del acercamiento que habría existido entre ella y el delantero del Galatasaray. Según trascendió, el cruce se habría producido sin intermediarios y motivado por los celos.

Por su parte, durante una entrevista concedida a LAM (América TV), Ekaterina Ojeda volvió a referirse a lo ocurrido y sorprendió con una declaración que rápidamente generó repercusión. “Soy team Wanda”, afirmó la joven.

Además, aportó más detalles sobre el comportamiento que habría tenido el futbolista durante la noche. “Icardi me miraba de reojo y me sonreía”, sostuvo, alimentando aún más la controversia alrededor de una historia que sigue sumando capítulos y versiones cruzadas.

Cuál es el detalle que recordó Ángel de Brito y que confirma la versión de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Las declaraciones de Wanda Nara en televisión generaron un fuerte revuelo al exponer una supuesta opinión de Mauro Icardi sobre el país donde desarrolló gran parte de su carrera en los últimos años. Durante su paso por Sálvese quien pueda (América TV), la empresaria aseguró que el delantero nunca se sintió cómodo en Turquía y que fue ella quien tuvo un rol clave para que desembarcara en el Galatasaray.

La polémica continuó más tarde en LAM (América TV), donde Ángel de Brito recordó una situación que, según remarcó, respaldaría la versión de Wanda. “Más allá de lo que piensen de Wanda, de cómo es y lo que dice, recuerdo cuando fueron a Olga, Mauro y Wanda -hoy lo recordó todo el mundo en las redes- él reconoció que fue a Turquía a instancias de Wanda Nara. Que ella fue la que dijo: ‘Vamos a Turquía, tenés que jugar acá, hay buena guita acá’”, expresó el conductor.

En ese contexto, Pepe Ochoa sumó detalles sobre las razones que suelen llevar a muchos futbolistas a elegir determinados mercados. “Acá Yanina lo contaba. Generalmente utilizan esos países porque hay ligas interesantes de mucha plata, o sea, no es ni el París Saint-Germain ni los clubes más importantes, pero Mauro ahí podía, en dos, tres años, hacer una guita y retirarse bien, ya que no lo iba a poder hacer en otro lado”, explicó.

La discusión tomó otro rumbo cuando De Brito consultó a las panelistas sobre si Wanda había actuado correctamente al revelar esa presunta postura de Icardi. Varias coincidieron en que no. Entre ellas, Karina Iavícoli sostuvo: “Si eso es verdad, que nadie lo sabe, incomprobable, es parte de la intimidad que ellos compartían en ese momento”.

Por último, Pilar Smith advirtió sobre el posible impacto de esas declaraciones en el futuro profesional del futbolista. “Perjudica también a sus hijas, porque lo que está más cerca para el futuro de Mauro es renegociar con Turquía, con el Galatasaray”, señaló la periodista.

     

 

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