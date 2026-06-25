La contundente frase de Wanda Nara cuando le preguntaron por el escándalo de Icardi, la China y Ekaterina

“No la conozco”, fue la escueta pero directa respuesta de la mediática, que así se expresó por primera vez sobre la mujer señalada como la tercera en discordia en este nuevo escándalo vinculado a su expareja.

Mientras tanto, las versiones indican que la China Suárez habría enfrentado personalmente a Ekaterina al enterarse del acercamiento que habría existido entre ella y el delantero del Galatasaray. Según trascendió, el cruce se habría producido sin intermediarios y motivado por los celos.

Por su parte, durante una entrevista concedida a LAM (América TV), Ekaterina Ojeda volvió a referirse a lo ocurrido y sorprendió con una declaración que rápidamente generó repercusión. “Soy team Wanda”, afirmó la joven.

Además, aportó más detalles sobre el comportamiento que habría tenido el futbolista durante la noche. “Icardi me miraba de reojo y me sonreía”, sostuvo, alimentando aún más la controversia alrededor de una historia que sigue sumando capítulos y versiones cruzadas.

Cuál es el detalle que recordó Ángel de Brito y que confirma la versión de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Las declaraciones de Wanda Nara en televisión generaron un fuerte revuelo al exponer una supuesta opinión de Mauro Icardi sobre el país donde desarrolló gran parte de su carrera en los últimos años. Durante su paso por Sálvese quien pueda (América TV), la empresaria aseguró que el delantero nunca se sintió cómodo en Turquía y que fue ella quien tuvo un rol clave para que desembarcara en el Galatasaray.

La polémica continuó más tarde en LAM (América TV), donde Ángel de Brito recordó una situación que, según remarcó, respaldaría la versión de Wanda. “Más allá de lo que piensen de Wanda, de cómo es y lo que dice, recuerdo cuando fueron a Olga, Mauro y Wanda -hoy lo recordó todo el mundo en las redes- él reconoció que fue a Turquía a instancias de Wanda Nara. Que ella fue la que dijo: ‘Vamos a Turquía, tenés que jugar acá, hay buena guita acá’”, expresó el conductor.

En ese contexto, Pepe Ochoa sumó detalles sobre las razones que suelen llevar a muchos futbolistas a elegir determinados mercados. “Acá Yanina lo contaba. Generalmente utilizan esos países porque hay ligas interesantes de mucha plata, o sea, no es ni el París Saint-Germain ni los clubes más importantes, pero Mauro ahí podía, en dos, tres años, hacer una guita y retirarse bien, ya que no lo iba a poder hacer en otro lado”, explicó.

La discusión tomó otro rumbo cuando De Brito consultó a las panelistas sobre si Wanda había actuado correctamente al revelar esa presunta postura de Icardi. Varias coincidieron en que no. Entre ellas, Karina Iavícoli sostuvo: “Si eso es verdad, que nadie lo sabe, incomprobable, es parte de la intimidad que ellos compartían en ese momento”.

Por último, Pilar Smith advirtió sobre el posible impacto de esas declaraciones en el futuro profesional del futbolista. “Perjudica también a sus hijas, porque lo que está más cerca para el futuro de Mauro es renegociar con Turquía, con el Galatasaray”, señaló la periodista.