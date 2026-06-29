Se supo por qué Guillermina Valdés no fue al último adiós de Ernestina Pais, su amiga y excompañera de teatro

"Es el golpe que más me pegó lejos con una mujer tan joven y duro por cómo fue", dijo Moria Casán conmovida por lo sucedido el último viernes.

A lo que Guillermina Valdés comentó: “Es injusto por su alegría, por su agradecimiento a este momento personal. La vida le estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo, con algo que ella me decía: ‘No me imaginaba que en este momento de mi vida iba a comenzar una carrera como actriz y qué bien me siento’”.

El encuentro que tuvo Guillermina Valdés con el hijo de Ernestina Pais el día de la tragedia

Guillermina Valdés remarcó que nunca perdió la comunicación con Ernestina Pais durante el último tiempo y que vio a su hijo Benicio de casualidad el mismo día de la tragedia.

“Yo me abrí (de la obra) porque no podía irme de gira. Fue un duelo que hicimos juntas, un cierre, pero seguimos hablando hasta hace tres días porque iniciamos un vínculo hace siete u ocho meses y teníamos en contacto. Nos queremos mucho, no voy a hablar en pasado porque la siento y quiero mucho a su hijo”, aseguró.

“Fui a la peluquería y a Benicio lo vi ese mismo día. Nos sacamos una foto y él se la mandó a la mamá y a las tres horas me enteré de la noticia y fue duro", recordó la actriz sobre ese encuentro de casualidad con su hijo horas antes del fatal accidente.

Sobre el final, Valdés explicó por qué no asistió a la última despedida de Ernestina: “Yo tengo mis tiempos como todos. Cada uno procesa y yo ayer no estuve. Vi la invitación y pensé que iba a ser algo muy chiquito, cerrado. Hablé con Ben todos los días y me quedo tranquila porque, de alguna manera, pude estar cerca de su hijo y que sepa que él cuenta conmigo”, aclaró.

Luego de escucharla, Moria Casán también le envió un mensaje especial a su hijo: “Y cuenta conmigo también Benicio que me escribió ayer”, concluyó la conductora.