Franco Rizzaro lanza "Es por Amor", una canción que marca un giro en su propuesta artística

Esta nueva composición retorna a la esencia de la canción: texturas íntimas, narrativa emocional clara y una despedida que, más que final, es un acto de agradecimiento.

29 may 2026, 08:00
Franco Rizzaro lanza “Es por Amor”, una canción que marca un giro en su propuesta artística. Esta nueva composición retorna a la esencia de la canción: texturas íntimas, narrativa emocional clara y una despedida que, más que final, es un acto de agradecimiento. Producida por Santiago Napoli, la canción explora géneros tradicionales sin perder su propia identidad contemporánea.

A este lanzamiento, ya disponible en todas las plataformas digitales, se suma el videoclip dirigido por Rochi Lamastra que acompaña la esencia del tema con un universo visual cálido, reforzando la idea de música como refugio, compañía y alivio.

En palabras de Franco Rizzaro: “feliz de poder anunciar que finalmente sale Es por Amor, esta canción hermosa que hicimos hace ya un tiempo y que por fin ve la luz. producida por Santiago Napoli, pudimos seguir explorando dentro del género canción, y jugar con sonidos y texturas. la canción habla de una despedida en la que en sí misma lleva todo el aprendizaje logrado del tiempo recorrido, una despedida que pareciera ser final, con cierto dejo de agradecimiento, pero más que nada, con amor”.

"Es por Amor" llega en un momento clave de la carrera de Franco. Después de un 2024 definido por la experimentación, canciones como "Otro Lugar", "Encandilao", "Dime Tú" y "Cínica" marcaron su versatilidad y su búsqueda constante de nuevos sonidos. Este nuevo lanzamiento representa un retorno reflexivo a la canción en su forma más tradicional.

Embed - Franco Rizzaro - Es por Amor (Official Video)

Durante 2025, Franco ha continuado expandiendo su alcance: "Aspen", "Tu Recuerdo - En Vivo" (grabado en su histórico show de Niceto Club el 30 de octubre de 2024), "Nada es lo Mismo" con Maxi Espindola, “La Medicina”, “Vamos Viendo” con Sofia Mora y ahora "Es por Amor" conforman un repertorio que habla de un artista en plena búsqueda, dispuesto a transitar múltiples emociones y géneros sin perder coherencia.

"Es por Amor" no es una ruptura con ese camino. Es, más bien, una parada: un espacio para respirar, para mirar atrás, y para decir adiós de la única forma que tiene sentido: con amor.

Franco Rizzaro es un artista multifacético que transita música, actuación, improvisación y escritura. Desde sus primeros días explorando la comedia musical, ha evolucionado hacia una propuesta que cruza pop, dancehall, reggaetón, trap-pop y house, siempre anclada en la emoción cercana y auténtica.

A los 26 años, Franco sigue rompiendo y armando nuevas tendencias en su arte. Realizó su primer show con banda completa el 30 de mayo de 2024 en La Tangente con invitados de lujo como Goyo Degano (frontman de Bandalos Chinos), Malena Villa y Dandara. Con músicos, escenografía, iluminación y un agite del público increíble, el show que se agotó a la semana de ser lanzadas las entradas a la venta, fue un rotundo éxito.

Luego, y a fin de ese mismo año agotó Niceto Club el 30 de octubre, ante una sala llena y con invitados de lujo, entre los que se destacaron El Zar, Sofía Mora, El Purre, Mora Navarro y Dandara. Su performance fue impactante; Franco llevó a cabo un despliegue completo de su concepto artístico.

Durante 2025, Franco se presentó con localidades agotadas en el Centro Cultural Recoleta y ofreció un show impactante en La Usina del Arte, reafirmando su conexión con el público y su crecimiento dentro de la escena cultural. Además, llevó su música a distintos escenarios, consolidando una propuesta que combina sensibilidad, identidad y una puesta en escena cada vez más sólida.

En 2026, Franco continúa escalando: realizó una gira por Punta del Este a principios de año y luego regresó a Montevideo, donde reunió a más de 300 personas en un show que reafirmó su crecimiento en la región.

Posteriormente, abrió el show a Conociendo Rusia el 25 de abril en Native Cardales y, en un hito significativo de su carrera, se posicionó como el acto que abrió los dos históricos shows de los Jonas Brothers en el mítico Movistar Arena. Estos hitos consolidan su lugar dentro de una escena que mezcla estética, emoción y experimentación, encontrando en la amistad y la conexión humana su mayor fuente de inspiración.

