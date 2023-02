Karito Volpe, la cantante argentina que concreta un sueño

Más tarde llegó su propia banda: “Sangre Rockera” con la que fue telonera de “Las Pastillas del Abuelo” y tocó en eventos masivos como “2km por SIDA”. En 2021 Participó del certamen “Talentos Federales” filmado en el escenario del teatro Broadway. Su actuación deslumbró a Guillermo Marín, el organizador que le dio pase directo a la final, algo que no se pudo concretar debido a la llegada de un misterioso llamado desde España. Era Diana Deville, “te queremos incorporar como cantante”, le dijo la Manager de “Cinco Estaciones”, el nuevo grupo que finalmente se formó con la llegada de Karito.

La artista viajó a España en abril para producir videos, el nuevo disco y ya están programadas las presentaciones en el país ibérico, México, Argentina y Estados Unidos. Pablo Domínguez y Sven Martin, los guitarristas fundadores hace más de dos décadas del antiguo grupo “Quinta Estación” formaron junto a Karito un equipo inseparable al que internamente bautizaron “Estacioneta” en alusión al técnico argentino que se coronó campeón mundial en Qatar.

“Remé mucho para trascender el under y no todo fue color de rosas, tuve varias caídas pero siempre encontré una voz amiga que me decía que algún día me llegaría mi momento. Llegó y me tiene muy feliz”, cuenta Karito con esa sonrisa inmensa que invade su rostro.