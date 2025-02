La banda original de Amy Winehouse llega por primera vez a la Argentina

El concierto es una celebración de su música, manteniendo vivo su espíritu, su legado y el sonido de una era marcada por la voz inconfundible de Amy.

Con la vocalista Bronte Shandé y con imágenes en pantalla y metraje único, el show se ha convertido en una experiencia inolvidable para el público de todas las edades, con entradas agotadas en el Reino Unido y Europa. Este año llega a Sudamérica y se embarcará en una gira por Estados Unidos.

Amy Winehouse fue la mejor voz femenina que haya surgido del Reino Unido, un tesoro nacional y para muchos la mejor artista de su generación, extrañada por todos los que la amaban a ella y a su música.

The Amy Winehouse Band es un viaje alegre y emotivo que celebra el increíble cancionero de Amy con los músicos y la banda que mejor la conocieron, que estuvieron junto a ella en los escenarios de todo el mundo y ayudaron a crear su sonido atemporal, tanto en vivo como en el estudio.

El repertorio incluye todos los éxitos y obras maestras de Amy, de los álbumes ganadores de múltiples premios, Back To Black, Frank and Lioness... 'Rehab', 'Valerie', 'Back To Black', 'Love Is A Losing Game', 'Tears Dry On Their Own', 'I'm No Good', y muchos más.