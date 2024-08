La banda de reggae SOJA vuelve al país

Excelentes noticias para los amantes del reggae: Después de 7 años, SOJA –Soldiers of Jah Army (Soldados del Ejército de Jah)– vuelve a Argentina. Renovadores del reggae en todo el mundo desde su aparición en 1997, la banda estadounidense es una de las preferidas de los fans argentinos del género. El show, con producción de DF Entertainment y MTS, será el viernes 8 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias, y las entradas se podrán adquirir a partir del viernes 30 de agosto a las 10 a.m., únicamente a través de All Access.