La rara actitud de Juanita Tinelli con la prensa tras el cruce con su ex: "Yo no..."

Embed

"Chicos, hay cosas más importantes para informar", atinó a decir tranquila mientras caminaba bajo la lluvia en busca de su auto; al tiempo que ante la pregunta de si comenzó hacer terapia, la modelo dejó en claro que se analiza desde que tiene 10 años.

Con el correr de los minutos, Juanita se fue poniendo incómoda y ante la catarata de consultas, atinó a justificarse asegurando que era "muy invasivo" todo en su intento por evitar dar definiciones concretas, aunque extrañamente sí declaró a viva voz: "Yo no denuncié nada".

Acto seguido, ante las repreguntas periodísticas sobre cómo quedó la relación entre las familias, mientras le recordaron las declaraciones de la madre de Bautista sobre Paula Robles, la joven disparó picante "que siga vendiendo electrodomésticos". Fue allí cuando al remarcar que la mujer había tratado de maleducada a su madre, Juanita explotó. "Y bueno... el que calla otorga", volvió a disparar mientras subía a su auto dando así por terminadas sus declaraciones sobre el tema.

Juana Tinelli - esto es muy invasivo - captura DA

Cuáles son los fuertes detalles de la denuncia de Juanita Tinelli a su ex

La polémica que involucra a Juanita Tinelli y a su ex novio, Bautista Cuiña, continúa generando repercusiones luego del episodio ocurrido días atrás en un boliche de la Costanera, situación que derivó en una intervención policial.

Mientras el conflicto sigue sumando capítulos, Gustavo Méndez reveló en el programa La mañana con Moria (El Trece) detalles del acta policial confeccionada tras el incidente. Según explicó el periodista, el documento refleja el relato que la hija de Marcelo Tinelli brindó aquella madrugada a un agente que tomó intervención en el lugar.

De acuerdo con lo expuesto, la joven describió los hechos, aunque decidió no recibir asistencia médica ni avanzar con una denuncia formal.

Embed

“En relación a los hechos, la entrevistada (Juanita) manifiesta que en el momento del hecho se encontraba dentro del establecimiento con sus amigos, dando cuenta que en el lugar estaba su ex, Bautista Cuiña, con quien mantuvo una discusión”, leyó Méndez al aire.

Luego, el panelista destacó otro fragmento del escrito oficial que señala: “Este último tornándose agresivo para con su persona, propinándole en un momento dado un golpe de mano abierta en el rostro”.

La lectura continuó con otro pasaje del informe: “La entrevistada se retira del lugar acompañada de sus amigas y haciendo mención de que no quería intervención policial. No obstante, y en virtud de lo relatado, se solicita de manera preventiva la presencia de personal médico en el lugar”. Sin embargo, según consta en el acta, Juanita Tinelli rechazó esa asistencia.

Por último, Gustavo Méndez aclaró que la joven nunca realizó una denuncia formal y que la actuación policial se originó a partir de su testimonio. Además, aseguró que no tiene previsto presentarse ante ninguna dependencia para ratificar los hechos. En tanto, señaló que el entorno familiar de Bautista Cuiña estaría muy molesto por la situación y advirtió: “Puede haber una contradenuncia a Juanita Tinelli por difamación”.