La K'onga confirma el enorme momento que está atravesando y anuncia una segunda fecha

El presente de La K’onga se apoya en una historia reciente contundente: en 2025 hicieron temblar el Estadio Vélez con un show monumental, con invitados de lujo, una puesta imponente y un estadio colmado que no dejó de bailar en toda la noche. Ese show se sumó a una gira internacional que los llevó por Europa, Latinoamérica y hasta Tokio, marcando un nuevo hito para el género.

La K’onga es hoy fiesta y convocatoria. En 2023 agotaron Vélez en tiempo récord y en 2025 sumaron cinco Movistar Arena sold out, reafirmando su conexión con el público y su capacidad de llevar el cuarteto a una escala cada vez mayor. En plataformas digitales, el crecimiento es constante, con millones de reproducciones que siguen multiplicándose.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo. Dueños de hits que ya son parte de la cultura popular —como Te Mentiría, Otra Noche, Adicto, Latidos, El Mismo Aire y Cinco Minutos—, La K’onga sigue demostrando que su historia está lejos de detenerse.

TOUR 2026

21.03 - FESTIVAL DEL NUEVO AGUARDIENTE - CATAMARCA, ARGENTINA

04.04 - QUALITY ARENA - CÓRDOBA, ARGENTINA

24.04 - DRAMMA TIMES SQUARE - NEW YORK, EEUU

25.04 - LA SCALA - MIAMI, EEUU

26.04 - LA NOCHE - WEST PALM BEACH, EEUU

23.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA AGOTADO

24.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA NUEVA FECHA

08.08 - ANTEL ARENA - MONTEVIDEO, URUGUAY