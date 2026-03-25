La K'onga confirma el enorme momento que está atravesando y anuncia una segunda fecha
La banda cerró un 2025 con una celebración histórica en un Vélez colmado de fanáticos, récords en plataformas y una fuerte expansión internacional. Ahora, la banda proyecta otro año muy cerca de sus seguidores para continuar escribiendo su gran historia.
25 mar 2026, 17:00
La K'onga confirma el enorme momento que está atravesando y anuncia una segunda fecha
Luego de confirmar su show en el Movistar Arena el 23 de junio, revolucionaron a todos sus fanáticos que agotaron las entradas en poco tiempo. Ahora, la banda sorprende nuevamente con una nueva fecha el 24 de junio para vivir una verdadera fiesta cuartetera cargada de energía, emoción y conexión total con el público.
La venta de entradas estará disponible con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con Galicia Visa desde el jueves 26 de marzo a las 16hs a través de la página del estadio.
La K’onga atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras celebra más de 500 millones de reproducciones en YouTube con su hit “Ya No Vuelvas”, la banda cordobesa sigue expandiendo su alcance y llevando el cuarteto a nuevos escenarios alrededor del mundo. Con una agenda internacional en crecimiento, ya confirmaron su gira por Estados Unidos —con paradas en New York, Miami y West Palm Beach— y anunciaron nuevas experiencias como el “Crucero de la Música”, una propuesta que llevará su fiesta a altamar uniendo Argentina y Uruguay.
En este contexto de expansión constante, y en un 2026 en el que celebran 23 años de carrera, La K’onga no para de sumar fechas y proyectos que consolidan su lugar como uno de los fenómenos más convocantes del país. Sinónimo de encuentro, celebración y baile, la banda vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con su público y hacer sonar los himnos que marcaron a generaciones.
El presente de La K’onga se apoya en una historia reciente contundente: en 2025 hicieron temblar el Estadio Vélez con un show monumental, con invitados de lujo, una puesta imponente y un estadio colmado que no dejó de bailar en toda la noche. Ese show se sumó a una gira internacional que los llevó por Europa, Latinoamérica y hasta Tokio, marcando un nuevo hito para el género.
La K’onga es hoy fiesta y convocatoria. En 2023 agotaron Vélez en tiempo récord y en 2025 sumaron cinco Movistar Arena sold out, reafirmando su conexión con el público y su capacidad de llevar el cuarteto a una escala cada vez mayor. En plataformas digitales, el crecimiento es constante, con millones de reproducciones que siguen multiplicándose.
Con más de dos décadas de trayectoria, la banda representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo. Dueños de hits que ya son parte de la cultura popular —como Te Mentiría, Otra Noche, Adicto, Latidos, El Mismo Aire y Cinco Minutos—, La K’onga sigue demostrando que su historia está lejos de detenerse.
TOUR 2026
21.03 - FESTIVAL DEL NUEVO AGUARDIENTE - CATAMARCA, ARGENTINA
04.04 - QUALITY ARENA - CÓRDOBA, ARGENTINA
24.04 - DRAMMA TIMES SQUARE - NEW YORK, EEUU
25.04 - LA SCALA - MIAMI, EEUU
26.04 - LA NOCHE - WEST PALM BEACH, EEUU
23.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA AGOTADO
24.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA NUEVA FECHA