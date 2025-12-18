Veredicto judicial: se definió con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Paula Varela reveló en Intrusos la decisión judicial que definió la más reciente batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes vienen disputándose con quiénes pasarán Francesca e Isabella cada una de las fiesta de Navidad y Fin de Año.
En medio de un clima cada vez más tenso,Mauro Icardi está próximo a regresar a la Argentina decidido a pasar las fiestas junto a sus hijas, Francesca e Isabella. La idea inicial era que las chicas pasarán Nochebuena y Navidad con Wanda Nara, pero un cambio en los compromisos profesionales del futbolista con el Galatasaray alteró el esquema.
Ante la falta de acuerdo y la feroz pelea instalada desde hace más de un año lo que hace imposible un diálogo sensato entre las partes, lo cierto que las abogadas de Icardi recurrieron al juez de familia para que tome una determinación sobre si autorizaba un cambio de planes.
Así las cosas, este jueves 18 de diciembre Paula Varela informó en Intrusos (América TV) que Lara Piro, una de las letradas de Icardi, le confirmó que el juez resolvió que las menores pasen el 24 y 25 de diciembre con su padre, y el 31 de diciembre y 1 de enero con su madre.
Lo cierto es que esta resolución confirma el enroque solicitado por Mauro Icardi en la Justicia, a pesar de la idea primigenia hablada por los representantes legales de Mauro y Wanda, dado que ellos no logran sostener un diálogo tranquilo, era justamente al revés. Pero en vista de que el Galatasaray le informó al futbolista que debe jugar un partido muy pegado a año nuevo, se le haría muy complejo viajar a Argentina para esas fechas.
Según explicaron en el programa de América TV, en el planteo judicial pidieron que se autorizase el cambio de fiestas, o que en su defecto autorizaran a las nenas a viajar a un lugar neutral -debido a que la mayor de las Nara no quiere que las menores ingresen a Estambul porque teme que Icardi las pretenda retener- para que puedan compartir una de las fiestas con su padre.
Ante este panorama, las abogadas de Mauro Icardi hicieron el pedido forman ante la Justicia y este jueves, el juzgado se expidió dándole la derecha al rosarino a pesar de la resistencia de la mediática.
Por qué Mauro Icardi hizo un letal descargo contra Ana Rosenfeld tras la detención del ex abogado de Wanda Nara
Todo indica que la feroz interna entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos sin señales de tregua. Lejos de encaminarse hacia una resolución armoniosa, el conflicto volvió a encenderse tras la detención de Nicolás Payarola, situación que derivó en una durísima reacción pública de Ana Rosenfeld. La abogada no dudó en apuntar contra quien fuera el representante legal de la mediática y, además, volvió a poner sobre la mesa el origen de la ruptura matrimonial, asegurando que el vínculo de más de 15 años se quebró definitivamente cuando el delantero del Galatasaray le fue infiel a Wanda con Eugenia “la China” Suárez en 2021.
En ese contexto, aunque radicado en Estambul y enfocado en su carrera deportiva, Icardi sigue de cerca cada movimiento mediático que se genera en la Argentina. Las recientes declaraciones de Rosenfeld, en las que afirmó haber advertido desde un principio a Wanda sobre Payarola, parecieron ser el detonante para que el futbolista rompiera el silencio con un descargo tan extenso como contundente. A través de sus historias de Instagram, el rosarino no solo le respondió a la letrada, sino que también apuntó contra todos los actores involucrados en un escándalo que ya lleva más de cuatro años.
“Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero”, escribió en el inicio de su filoso mensaje, dejando en claro a quiénes estaba dirigido su enojo. Sin bajar el tono, continuó con una reflexión que buscó despegarlo de las acusaciones que se le adjudicaron desde distintos frentes: “El problema nunca fui yo. El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen”.
Una vez más, Icardi cargó directamente contra Wanda y su círculo íntimo, a quienes responsabilizó por el desgaste y las consecuencias del conflicto. “Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía”, disparó sin filtros.
Lejos de poner un punto final, el delantero profundizó su postura con otra frase lapidaria: “Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas. Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar”. Y redobló la apuesta con una metáfora que no pasó desapercibida: “Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas”, para luego rematar con ironía: “Y qué curioso... ahora se denuncian entre ustedes. Pasaron de ‘equipo’ a ‘sálvese quien pueda’. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio”.
Finalmente, Mauro cerró su catarsis con una frase que sonó a sentencia definitiva y a desahogo personal: “No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace”. Un mensaje explosivo que promete seguir generando repercusiones en una historia que, por ahora, está lejos de apagarse.