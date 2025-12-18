Veredicto judicial: se definió con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Según explicaron en el programa de América TV, en el planteo judicial pidieron que se autorizase el cambio de fiestas, o que en su defecto autorizaran a las nenas a viajar a un lugar neutral -debido a que la mayor de las Nara no quiere que las menores ingresen a Estambul porque teme que Icardi las pretenda retener- para que puedan compartir una de las fiestas con su padre.

Ante este panorama, las abogadas de Mauro Icardi hicieron el pedido forman ante la Justicia y este jueves, el juzgado se expidió dándole la derecha al rosarino a pesar de la resistencia de la mediática.

Mauro Icardi

Por qué Mauro Icardi hizo un letal descargo contra Ana Rosenfeld tras la detención del ex abogado de Wanda Nara

Todo indica que la feroz interna entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos sin señales de tregua. Lejos de encaminarse hacia una resolución armoniosa, el conflicto volvió a encenderse tras la detención de Nicolás Payarola, situación que derivó en una durísima reacción pública de Ana Rosenfeld. La abogada no dudó en apuntar contra quien fuera el representante legal de la mediática y, además, volvió a poner sobre la mesa el origen de la ruptura matrimonial, asegurando que el vínculo de más de 15 años se quebró definitivamente cuando el delantero del Galatasaray le fue infiel a Wanda con Eugenia “la China” Suárez en 2021.

En ese contexto, aunque radicado en Estambul y enfocado en su carrera deportiva, Icardi sigue de cerca cada movimiento mediático que se genera en la Argentina. Las recientes declaraciones de Rosenfeld, en las que afirmó haber advertido desde un principio a Wanda sobre Payarola, parecieron ser el detonante para que el futbolista rompiera el silencio con un descargo tan extenso como contundente. A través de sus historias de Instagram, el rosarino no solo le respondió a la letrada, sino que también apuntó contra todos los actores involucrados en un escándalo que ya lleva más de cuatro años.

“Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero”, escribió en el inicio de su filoso mensaje, dejando en claro a quiénes estaba dirigido su enojo. Sin bajar el tono, continuó con una reflexión que buscó despegarlo de las acusaciones que se le adjudicaron desde distintos frentes: “El problema nunca fui yo. El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen”.

IG descago Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld

Una vez más, Icardi cargó directamente contra Wanda y su círculo íntimo, a quienes responsabilizó por el desgaste y las consecuencias del conflicto. “Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía”, disparó sin filtros.

Lejos de poner un punto final, el delantero profundizó su postura con otra frase lapidaria: “Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas. Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar”. Y redobló la apuesta con una metáfora que no pasó desapercibida: “Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas”, para luego rematar con ironía: “Y qué curioso... ahora se denuncian entre ustedes. Pasaron de ‘equipo’ a ‘sálvese quien pueda’. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio”.

Finalmente, Mauro cerró su catarsis con una frase que sonó a sentencia definitiva y a desahogo personal: “No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace”. Un mensaje explosivo que promete seguir generando repercusiones en una historia que, por ahora, está lejos de apagarse.