Germán Martitegui enfrentó las críticas de ser el más malo en MasterChef Celebrity: "No me callo más"

Y acerca de sus picantes devoluciones, Germán Martitegui consideró: "Los tres personajes nuestros se retroalimentan, uno termina haciendo lo que la gente espera que el Martitegui jurado haga. De hecho cuando me ven bueno en la calle la gente me para y me dice: 'estás muy bueno'".

En cuanto a su rol de malo, el jurado comentó: "Yo creo que es más divertido ver a un malo que a un bueno, a mí me divierte. Igual son ocho horas acá adentro y se edita todo en 60 minutos, pasan un montón de cosas que no se ven".

Cuando el notero le marcó el descontento de varios ex participantes por sus formas y le citó el caso público de Rocío Marengo por ejemplo, Martitegui se defendió: "Estás hablando de una participante entre 175. No sé, Marengo no la pasó nunca bien en ningún lado igual, ella suele ser peleadora".

"Yo no me peleo con nadie, yo hablo de una posición más que nada de los platos y creo que nunca le dije nada personal a nadie. Y si lo dije pido perdón pero me parece que no". Y cerró firme ante las críticas y volver a encontrarse con varios de los participantes en el repechaje: "No me callo más".

german martitegui 2

Mica Viciconte admitió su tirante relación con Germán Martitegui tras su paso por MasterChef Celebrity

Mica Viciconte confirmó lo mal que se llevó con el jurado Germán Martitegui durante su participación en la edición 2021/2022 de MasterChef Celebrity en la que se consagró ganadora.

"Con Martitegui tuve una pelea. Nos re puteamos porque, quizás, él me decía que una comida tenía mucho ajo y yo le decía que no", señaló la pareja de Fabián Cubero en el streaming de reacción del reality gastronómico que conducen Grego Rosello y Nati Jota.

El conductor intentó una defensa del jurado del reality al deslizar: "Pero...¿Vos entendes que él tiene más chances de tener razón, no?", y la reacción de Viciconte fue tajante.

"No, no tiene razón. Tenía razón yo. El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí. Si no te gusta el ajo, así tenga mucho o poco, no te va a gustar. Entonces, ya es un problema suyo si va a degustar y no le gusta el ajo", expresó contundente.

Fue allí que Mica Viciconte concluyó con una tajante reflexión acerca de las picantes devoluciones del jurado: "Entonces, pongamos requerimientos considerando a cada uno de los chefs y lo que no les gusta, si no es imposible cocinar".