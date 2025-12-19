¿Están juntos o no? El Polaco se sinceró sobre su vínculo con Barby Silenzi

Cabe recordar que en septiembre, la última vez que se reconciliaron, decidieron hacerlo público a través de sus cuentas de Instagram. Ambos subieron un video juntos que rápidamente acumuló likes y comentarios, confirmando así, una vez más, una nueva vuelta en esta historia que parece no tener un final definitivo.

barby silenzi el polaco.jpg

¿Por qué motivo tuvieron que internar a El Polaco?

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido por todos como El Polaco, grabó un video y aclaró por qué fue internado de urgencia días atrás, luego de que circulara una versión que aseguraba que había sido afectado por un forúnculo en un glúteo, algo que el cantante desmintió y explicó qué fue lo que realmente le pasó.

Este pequeño inconveniente de salud no le permitió al cantante de cumbia participar del viaje a Bariloche de su hija mayor, Sol Cwirkaluk, ya que había sido elegido como uno de los padres responsables para acompañar a los chicos del curso.

Para abrir su cuenta de TikTok, el ex de Karina La Princesita compartió un video en el que aclaró qué fue lo que le sucedió. Por suerte, ya se recuperó y recibió el alta médica.

"Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok, para toda la gente que quiera estar ahí comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda", llevó tranquilidad El Polaco a sus fans.

Además, aclaró ante la versión que había circulado: "Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”.

Luego, ya a punto de retirarse de la clínica, el artista tropical comentó: “Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos a punto de terminar todo y salimos de boxes, a la cancha. Tranquilos, tranquilos, está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos".

Y cerró con un palito: "Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo eso, me da un poquito de bronca, pero no importa. ¡Los quiero mucho!”.