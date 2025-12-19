¿Están juntos o no? El Polaco se sinceró sobre su vínculo con Barby Silenzi
En una nota con Ángel de Brito, El Polaco habló sin vueltas sobre su relació con Barby Silenzi tras varias idas y vueltas.
19 dic 2025, 13:14
¿Están juntos o no? El Polaco se sinceró sobre su vínculo con Barby Silenzi
Es verdad que a El Polaco yBarby Silenzi es un poco difícil seguirles el rastro de su relación. A lo largo de los años, la pareja construyó un vínculo marcado por constantes idas y vueltas, silencios prolongados y reencuentros que suelen sorprender a sus seguidores. Esa dinámica, tan intensa como inestable, se volvió una marca registrada de su historia de amor, que nunca termina de cerrarse ni de empezar del todo, sino que avanza entre pausas y regresos.
En ese contexto, el cantante visitó Bondi Live, donde charló con Ángel de Brito y decidió poner en palabras su presente sentimental junto a la bailarina. Con un tono relajado y sin esquivar el tema, El Polaco habló con sinceridad sobre el estado actual de la relación y reconoció que no se trata de un vínculo convencional.“Hoy estamos bien, estamos juntos. Pero viste como somos con Barby, es día a día nuestra relación”, admitió entre risas, dejando en claro que no hacen planes a largo plazo y que prefieren vivir el vínculo en el presente.
Lejos de intentar darle una definición cerrada a la relación, el cantante profundizó en esa forma tan particular que tienen de vincularse. “Fuimos siempre así, la verdad es esa, no sabría decirte hace cuanto estamos porque lo nuestro no son temporadas completas, siempre nos faltan algunos capítulos”, sumó de manera metafórica, comparando su historia de amor con una serie que nunca logra tener continuidad total, pero que siempre deja la puerta abierta a una nueva entrega.
Ante la insistencia del conductor, El Polaco volvió a sincerarse y reforzó la idea de que esta dinámica forma parte de la esencia de la pareja. “Siempre nuestra relación fue así, vamos y venimos. No sé el motivo, ya somos así, nos entendemos así. Lo importante es que siempre volvemos, que nos seguimos eligiendo, nos queremos mucho”, expresó, poniendo el foco en el afecto que los une más allá de las crisis.
Cabe recordar que en septiembre, la última vez que se reconciliaron, decidieron hacerlo público a través de sus cuentas de Instagram. Ambos subieron un video juntos que rápidamente acumuló likes y comentarios, confirmando así, una vez más, una nueva vuelta en esta historia que parece no tener un final definitivo.
¿Por qué motivo tuvieron que internar a El Polaco?
Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido por todos como El Polaco, grabó un video y aclaró por qué fue internado de urgencia días atrás, luego de que circulara una versión que aseguraba que había sido afectado por un forúnculo en un glúteo, algo que el cantante desmintió y explicó qué fue lo que realmente le pasó.
Este pequeño inconveniente de salud no le permitió al cantante de cumbia participar del viaje a Bariloche de su hija mayor, Sol Cwirkaluk, ya que había sido elegido como uno de los padres responsables para acompañar a los chicos del curso.
Para abrir su cuenta de TikTok, el ex de Karina La Princesita compartió un video en el que aclaró qué fue lo que le sucedió. Por suerte, ya se recuperó y recibió el alta médica.
"Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok, para toda la gente que quiera estar ahí comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda", llevó tranquilidad El Polaco a sus fans.
Además, aclaró ante la versión que había circulado: "Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”.
Luego, ya a punto de retirarse de la clínica, el artista tropical comentó: “Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos a punto de terminar todo y salimos de boxes, a la cancha. Tranquilos, tranquilos, está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos".
Y cerró con un palito: "Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo eso, me da un poquito de bronca, pero no importa. ¡Los quiero mucho!”.