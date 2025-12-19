Maxi López lloró en MasterChef tras recibir un regalo especial de Daniela Christiansson: "Tengo que reunirme..."

En la noche en que Julia Calvo quedó eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió un momento de suma emoción que tuvo como protagonista a Maxi López.
El ex futbolista Maxi López se quebró en MasterChef Celebrity tras recibir un presente a distancia de su esposa Daniela Christiansson y dio señales del futuro familiar en 2026.
El ex futbolista se quebró al recibir una sorpresa especial al aire: una carta que su esposa Daniela Christiansson le escribió en español desde Suiza a pocos días de dar a luz.
Maxi no pudo terminar de leerla y se emocionó, siendo contenido por el resto de sus compañeros con un fuerte abrazo. Y dejó picando la idea de instalarse con su familia en la Argentina en próximo año.
“Mostrame a cámara quién te escribió”, le dijo la conductora Wanda Nara. Y ahí su ex pareja leyó: “Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste y todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando. Te amo. Dany”.
Al instante, el participante dijo visiblemente emocionado: “Para qué me invitan si me pongo así”. La conductora en tanto reaccionó al verlo tan conmovido: “Qué lindo, me muero de amor”.
La carta que le había escrito Daniela Christiansson seguía pero Maxi López optó por no leer más el texto para evitar quebrarse de nuevo. "¿Maxi no querés leer un poco más?", le preguntó Wanda. Y él respondió: "No dejá ahí, ya está, gracias".
"Tiene que empezar a practicar...", dejó picando el ex futbolista sobre sus planes de instalarse en la Argentina en 2026 con su familia. Y Nara reaccionó: "Estás dando una primicia, ¿te venis a vivir a la Argentina?". Y el participante se sinceró: "Hay que tener una reunión pero está bueno que hable y que escriba".
Luego, frente a cámara, Maxi López reconoció el particular año que vivió distanciado de su esposa y su hija Elle por trabajo: “Es difícil, es un momento en que Daniela está embarazada y yo acompañé todos los embarazos. Este me tocó estar un poquito menos pero bueno me tocó trabajar también para ellos. Tengo que reunirme con mi familia en Suiza y empezar a trabajar el 2026, vamos a ver qué pasa”.
De regreso a Europa para estar presente en el nacimiento de su hijo, Maxi López sorprendió a su pareja Daniela Christiansson en la semana 38 del embarazo.
El ex futbolista puso en práctica los conceptos aprendidos en el programa MasterChef Celebrity (Telefe) y le preparó un plato bien picante a la modelo sueca que la dejó totalmente asombrada.
"Cuando estás enferma, con 38 semanas de embarazo, y tu marido te cocina algo picante", describió Daniela en su cuenta de Instagram junto a la foto del menú preparado con mucho amor por Maxi.
La publicación fue replicada incluso por el propio López que además comentó en su perfil: “Terrible sopa Thai bien picante. Lando, ponete los botines que papá te está esperando para jugar un picadito. A salir mijo”.
De esta manera, en medio de un momento donde no se sentía del todo bien, Daniela Christiansson fue mimada de manera especial por el ex futbolista mientras esperan con mucha ansiedad el parto programado para fines de diciembre.