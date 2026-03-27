Laia Gorfinkel estrena "Devil's Favourite Daughter"

Lo que distingue a Gorfinkel es su capacidad para integrar disciplinas. No se trata solo de canciones, sino de una dirección artística que ella misma lidera. Para este lanzamiento, la estética vira hacia un "neo-noir" austero y documental, con visuales de grano marcado y contrastes intensos que refuerzan la idea de una estructura que comienza a resquebrajarse.

Con influencias que van desde el funk de los 70 y el synth-pop de los 80 hasta el grunge y el nu-metal de su adolescencia, Laia construye un lenguaje propio. Tras su debut en 2025 con el single Unveiled (grabado en Miami), este EP es el preludio perfecto para su álbum debut homónimo, grabado en los míticos Estudios Panda de Buenos Aires, que verá la luz en septiembre de 2026.

La propuesta de Laia Gorfinkel invita a una alineación interna entre pensamiento, emoción y acción, consolidándose como una de las voces más interesantes y metódicas de la nueva escena alternativa local.