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Laia Gorfinkel estrena "Devil's Favourite Daughter"

La artista argentina presenta su nuevo EP, un adelanto de su ambicioso proyecto "Unveiled", donde la música, la estética noir y la narrativa se fusionan para cuestionar los mandatos sociales y la búsqueda de la autenticidad.

27 mar 2026, 13:42
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En un escenario musical donde la inmediatez suele ganarle a la profundidad, Laia Gorfinkel emerge con una propuesta que exige detenerse y observar. Este 20 de marzo de 2026, la compositora argentina lanzó Devil’s Favourite Daughter, un EP de tres canciones que funciona como la piedra fundacional de su universo creativo titulado Unveiled.

Lejos de la figura religiosa tradicional, el "diablo" que da nombre al EP es una metáfora punzante: representa esa lógica cultural que premia el éxito y la aprobación externa a cambio de anular la identidad real. El trabajo retrata ese momento crítico en el que la vida "hacia afuera" -el cumplimiento de roles y la imagen pública- deja de coincidir con la verdad interior.

El recorrido sonoro, enmarcado en un indie alt-pop contemporáneo, se divide en tres actos clave:

  • Back to the Jungle: una exploración sobre cómo el estatus y la imagen miden el valor personal hoy en día.

  • When My Spark Is Gone: el retrato crudo del desgaste emocional que produce intentar encajar en expectativas ajenas.

  • Mr. Ego: la confrontación final, donde la protagonista reconoce el sistema de control y decide poner un límite.

Lo que distingue a Gorfinkel es su capacidad para integrar disciplinas. No se trata solo de canciones, sino de una dirección artística que ella misma lidera. Para este lanzamiento, la estética vira hacia un "neo-noir" austero y documental, con visuales de grano marcado y contrastes intensos que refuerzan la idea de una estructura que comienza a resquebrajarse.

Con influencias que van desde el funk de los 70 y el synth-pop de los 80 hasta el grunge y el nu-metal de su adolescencia, Laia construye un lenguaje propio. Tras su debut en 2025 con el single Unveiled (grabado en Miami), este EP es el preludio perfecto para su álbum debut homónimo, grabado en los míticos Estudios Panda de Buenos Aires, que verá la luz en septiembre de 2026.

La propuesta de Laia Gorfinkel invita a una alineación interna entre pensamiento, emoción y acción, consolidándose como una de las voces más interesantes y metódicas de la nueva escena alternativa local.

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