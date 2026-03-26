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El gesto de un participante de Gran Hermano que causó indignación en las redes: "Tendrían que perder..."

Gran Hermano Generación Dorada vuelve a generar polémica: un gesto de Emanuel Di Gioa desató indignación entre los seguidores del reality.

26 mar 2026, 16:28
gran hermano
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Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue dando que hablar, y esta vez no por las estrategias de juego ni por las alianzas dentro de la casa. Un gesto de Emanuel Di Gioa generó indignación en las redes sociales y abrió un debate sobre el cuidado de los alimentos en el reality.

El video, compartido por las redes de El Ejército de LAM, muestra al participante tirando comida en uno de los tachos de basura. “Tira la comida”, escribieron en X junto al clip En las imágenes se observa cómo Emanuel descarta pedazos de carne que habían preparado el día anterior. El internauta que capturó el momento agregó: “Emanuel tirando los patys que hicieron ayer”.

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Tendrían que perder la próxima prueba semanal, así saben lo que es no tener carne. La tira como si nada...”, agregó.

La reacción de los seguidores fue inmediata y los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. Algunos intentaron justificar la acción: “Si no está en la heladera se tiene que tirar. Si no se van a intoxicar más de lo que ya están”.

Otros, en cambio, apuntaron contra la falta de organización de los jugadores: “No se explica porque se apuraron a comerlos y no lo frizaron. ¿No tienen freezer o sos todos subnormales?”.

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Qué dijo una participante de Gran Hermano que desató un nuevo escándalo por discriminación y racismo

En DDM (América TV) dieron a conocer un nuevo episodio de racismo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), lo que generó indignación inmediata en el estudio. “Esto sucedió hace instantes”, adelantó Mariana Fabbiani al abrir el programa.

Guido Záffora fue quien detalló lo ocurrido: “Con el antecedente de Carmiña y Mavinga, acaba de suceder un nuevo caso de discriminación hacia la gente, no lo digo yo, lo dice una de las participantes hacia la gente 'de color marrón'. Le pregunta La Maciel a Nazareno, que está desfilando: '¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?'. Nazareno responde: 'Cruzo’”.

Martín Candalaft explicó que la expresión “marrón” es un término que hoy circula en redes sociales y entre jóvenes como reemplazo de la palabra “negro”. Franco Torchia sumó contexto: “Hay un colectivo importantísimo en la Argentina y en buena parte del mundo que es identidad marrón, lo pueden encontrar fácilmente en redes sociales, que precisamente, de un tiempo a esta parte, viene bregando por un tipo de racismo especial”. Y agregó: “Nuestro país, de hecho, tiene un porcentaje importantísimo de su población cuya piel es marrón”.

El programa mostró luego el video del momento: Nazareno desfilaba en la habitación, mientras La Maciel insistía con preguntas. “¿Ves a una persona de color marrón? ¿Qué hacés?”. “Corro”, respondió él. Ante la repregunta, agregó: “Me quejo, que se vayan”. La escena terminó con un “¡Perfecto! ¡Aprobado!”, lo que desató aún más repudio.

Tras ver las imágenes, Fabbiani fue categórica: “La verdad, espantoso. Entiendo que quiso hacer una ironía, como que le estaban enseñando a ser modelo y para serlo tenía que pensar así. Es discriminatorio hacia las modelos, o sea, es una doble discriminación. No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando”.

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