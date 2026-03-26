Beso de a cuatro y una propuesta sexual pusieron a la prueba semanal de Gran Hermano al rojo vivo

Sin embargo, el clima distendido cambió cuando aparecieron los celos. Atenta a los detalles, Danelik marcó una diferencia: “Ustedes dos se besaron más”, en referencia a Luana y Brian. Acto seguido, tomó a Franco del cuello para besarlo, aunque enseguida le bajó el tono a la situación.

Cuando parecía que todo quedaba ahí, Brian volvió a encender la chispa con una propuesta que dejó flotando la incógnita: “Hoy dormimos los cuatro juntos”. La idea fue aceptada entre risas, pero ahora la gran pregunta es si cumplirán o no con esa promesa que ya genera expectativa dentro y fuera de la casa.

En una edición donde los vínculos cambian minuto a minuto, este episodio dejó en claro que el juego emocional también puede ser tan intenso como la competencia. Y la noche promete… más capítulos.

Embed

Cómo fue la reacción de Andrea del Boca tras la salida de Jenny Mavinga de Gran Hermano

A 31 días del inicio de la competencia, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más emotivas con la sorpresiva salida de Jenny Mavinga, quien decidió abandonar el reality atravesada por un profundo cuadro de angustia.

La participante, visiblemente afectada, recibió contención tanto del equipo psicológico del programa como de sus compañeros más cercanos. Sin embargo, no logró recomponerse y fue clara al explicar que necesitaba reencontrarse con su familia, especialmente con su marido y sus hijas.

En ese contexto, uno de los momentos más impactantes lo protagonizó Andrea del Boca, quien no pudo contener el llanto al ver a Mavinga quebrarse. La actriz la abrazó con fuerza, intentó consolarla y le habló al oído en varias oportunidades, completamente movilizada por la situación. Entre lágrimas, se mostró angustiada por la decisión de su compañera y la acompañó hasta último momento, en una escena que conmovió tanto dentro como fuera de la casa.

Mavinga había explicado previamente que el próximo 29 de abril una de sus hijas cumplirá 15 años, lo que intensificó aún más su tristeza. Además, remarcó que el clima emocional del reality la desbordó: las discusiones, el encierro y la intensidad del juego terminaron afectando su estabilidad.

“Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, reconoció, completamente quebrada.



Sus compañeros también intentaron hacerla cambiar de opinión. La Maciel se largó a llorar junto a ella y le pidió que no dejara pasar una oportunidad única, mientras que Manuel Ibero le expresó: “no hay nada más honorable que extrañar a la familia”. Yipio, por su parte, no se despegó de ella y la abrazó constantemente en sus últimos minutos dentro de la casa.

A pesar de todo, Jenny se mantuvo firme en su decisión y aseguró que aprovechará la experiencia “de otra manera”, ya fuera del reality. Antes de cruzar la puerta giratoria, dejó una última reflexión que reflejó su estado emocional: “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Desde la producción, Gran Hermano le dedicó un mensaje de despedida cargado de afecto, deseándole que afuera “recupere esa sonrisa tan linda”.

La salida de Mavinga no solo marcó un quiebre en el juego, sino que dejó una de las postales más sensibles de la temporada: el llanto desconsolado de Andrea del Boca, reflejo del fuerte vínculo que se había generado dentro de la casa.