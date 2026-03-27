El llamado urgente de Natalia Oreiro que encendió la preocupación en redes
Natalia Oreiro recurrió a sus redes sociales para hacer un pedido urgente y movilizar a sus seguidores en busca de una respuesta inmediata.
27 mar 2026, 10:54
Natalia Oreiro vive momentos de profunda angustia tras la desaparición de uno de sus perros, un hecho que la llevó a recurrir a sus redes sociales para pedir ayuda. La actriz utilizó sus historias de Instagram como canal de difusión, con el objetivo de encontrar a Júpiter, su mascota, que se perdió en la zona de San Isidro.
Consciente de la importancia de la colaboración de la comunidad, Oreiro compartió en una historia de Instagram varias imágenes del animal y escribió: “Me llamo Júpiter. Me perdí en San Isidro”.
Su pedido no se limitó a las redes: también dejó disponible un número de contacto para que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse sin demora.
La desaparición de una mascota suele ser un golpe emocional fuerte, y en este caso la actriz decidió apoyarse en la comunidad virtual que la acompaña desde hace años. Con este pedido público, busca que la difusión masiva se convierta en una herramienta clave para recuperar a su perro.
Cuál fue la drástica decisión que tomó Natalia Oreiro sobre la crianza de su hijo Atahualpa
La firme postura de Natalia Oreiro respecto a la educación de su hijo Atahualpa salió a la luz en una entrevista reciente, donde la actriz se mostró completamente abierta al hablar sobre los límites que decidió imponer en relación a la exposición pública y al acceso a la tecnología. La conversación tomó ese rumbo cuando se abordaron las consecuencias de la hiperconectividad y cómo estas influyen en la vida cotidiana de su hijo, que está dando sus primeros pasos en la adolescencia.
En ese marco, Oreiro no dejó lugar a dudas al contar la decisión que tomó junto a su pareja: “Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”.
La actriz subrayó que esta medida no es casual, sino parte de un plan pensado para acompañar el desarrollo de Atahualpa sin que quede atrapado demasiado pronto en el universo digital.
Al ser consultada sobre los desafíos que implica esta elección frente a la realidad de otros chicos de su edad, Natalia puso el foco en la necesidad de acuerdos entre adultos: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera”. Para ella, el sostén colectivo es clave para que la decisión funcione.
En la parte final de la charla, Oreiro resaltó el papel de la escuela y del entorno cercano en este proceso: “Si en su grupo más cercano lográs consensuar con las familias, es más fácil. Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente”.
Con estas palabras, dejó claro que su prioridad es proteger la salud emocional de su hijo frente a las presiones sociales de la época.