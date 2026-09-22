Lauta agotó su primer show en Buenos Aires y confirmó una nueva fecha

La canción forma parte de “Yo solo quería divertirme”, el álbum debut de Lauta.

El videoclip fue grabado en Buenos Aires y muestra a Lauta y Miguel Bueno participando de un casting en el que ambos compiten por conquistar a una mujer. Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado cuando aparece un tercero que termina revelándose como “ese alguien”.

“Yo solo quería divertirme”, el álbum debut de Lauta

Lauta presentó recientemente su primer álbum, “Yo solo quería divertirme”, un trabajo que combina sonidos de cumbia y pop con canciones bailables y pegadizas.

El disco cuenta con colaboraciones de importantes artistas de la escena nacional e internacional, entre ellos Migrantes, Reik, Manuel Turizo, Amigo de Artistas, Valentino Merlo, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez.