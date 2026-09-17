Rodrigo Lussich destrozó a Alejandro Stoessel con una impactante definición: “Millonario con rosca buscando...”

"Nosotros hacemos televisión... show y chimentos. Nadie lo está acusando con nada concreto. Su honorabilidad la pone en juego su propia hija cuando lo acusa de lo que lo acusa... de afanarle guita. De eso no se vuelve. Agarrártela con los periodistas me parece flojísimo", lanzó.

De esta manera, Rodrigo Lussich buscó dejar en claro que no se siente intimidado por las acciones legales iniciadas en su contra y que continuará sosteniendo su postura. Además, explicó el motivo por el que decidió responderle públicamente a Alejandro Stoessel mediante un mensaje en redes sociales.

"No me victimizo con semejantes pelotudeces, menos cuando la amenaza viene de Alejandro Stoessel, que se ha convertido en mi tía Norma a punto de abrir un local de pilates. Que haga lo que quiera, son millonarios con rosca que siempre están tratando de sacar la tajada", disparó el periodista.

Asimismo, sostuvo que no tiene intención de darle mayor trascendencia al reclamo. Y lejos de bajar el tono, Rodrigo Lussich volvió a apuntar directamente contra Alejandro Stoessel y cuestionó que el conflicto haya derivado en acciones legales contra los periodistas que difundieron información sobre la interna familiar.

"Que se ocupe de arreglar las cosas con su hija y poner las cuentas en orden en vez de perder el tiempo con esta pelotudeces... Yo no lo pienso perder", sentenció el conductor de Intrusos, dejando en claro cuál es su postura frente al reclamo.

Cuál fue la contundente respuesta de Marina Calabró a Alejandro Stoessel tras su intención de llevarla a la Justicia

La interna familiar de los Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que Alejandro Stoessel habría decidido iniciar acciones legales contra distintos periodistas que difundieron información vinculada al conflicto con su hija, Tini Stoessel.

En los últimos días se conocieron algunos de los nombres de los comunicadores que estarían en la mira del empresario y de su abogado, Agustín Rodríguez. Frente a este escenario, Marina Calabró decidió no quedarse callada y respondió con contundencia durante su programa.

La conductora se refirió a la denuncia y lanzó una fuerte declaración: "Una persona que está sospechada de hacerle lo que Tini dejó entrever que le hizo a su propia hija, me denuncie, me honra, me enaltece. Lo voy a usar casi como una cocarda, como una escarapela".

Además, Marina Calabró hizo hincapié en el alcance de la auditoría solicitada por Tini, que busca investigar posibles hechos ilícitos relacionados con la administración anterior de los bienes de la cantante.

Pero la periodista fue todavía más lejos y recordó un episodio que habría involucrado al equipo periodístico. "Si a mí me exponen a la situación de dar explicaciones en la justicia, yo también quiero que Stoeesel me explique por qué le tiró piedras a nuestro equipo periodístico, poniendo en riesgo la integridad física de Oliver Quirós y de su cámara", sostuvo.

Finalmente, Calabró redobló su postura y dejó una desafiante conclusión: "Alguien que es capaz de haber hecho lo que su propia hija trasunta que le hizo tiene que tener la cara muy dura para levantar el dedito acusador y citar a periodistas a dar explicaciones. Yo voy a ir. Es más, ahora estoy deseando que me enjuicie. Vamos a la Justicia!".