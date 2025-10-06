Living Colour celebra su 40 aniversario y regresa a Buenos Aires

Un poco de historia de Living Colour

Formada en Nueva York en 1984 por el guitarrista Vernon Reid, Living Colour ganó rápidamente un lugar en la escena por su mezcla única de rock, metal, funk, jazz, punk y hip-hop.

El salto global de la banda llegó cuando Mick Jagger los descubrió y apoyó al inicio de su carrera, incluso invitándolos a abrir los shows de The Rolling Stones, un momento clave que impulsó su éxito mundial.

El grupo alcanzó reconocimiento mundial con su álbum debut Vivid (1988), que incluye el himno ganador del Grammy “Cult of Personality”, una canción que sigue siendo una declaración atemporal de identidad y resistencia.

Su segundo álbum, Time’s Up (1990), también ganó un Grammy y consolidó su reputación por combinar potencia musical con letras provocadoras.

Trabajos posteriores como Stain (1993), Collideøscope (2003), The Chair in the Doorway (2009) y Shade (2017) mantuvieron a la banda vigente, creativa e intransigente.