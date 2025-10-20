El marcado gesto de Gimena Accardi que plantó dudas en su deseo para Nico Vázquez y Dai Fernández

"Yo lo voy a adorar toda mi vida y siempre le voy a desear lo mejor pero el amor de pareja se terminó", finalizó la actriz sobre sus buenos deseos a su ex para su futuro.

Lo cierto es que en el programa Bendita (El Nueve) compartieron un informe donde se remarcó en particular los gestos de Gimena Accardi al momento de hablar de la relación de Nico Vázquez y Dai Fernández, donde afirmaba desearle todo lo mejor y con su cabeza moviéndose de un lado para el otro a modo de "no".

"Todo lo que está afirmando que implique un sí o afirmación pero su cabeza niegue es una contradicción y discordancia", se explica en el informe sobre el lenguaje corporal de la actriz al hablar con los medios y que pone en duda su apoyo y buena onda al naciente romance de los actores.

El furioso descargo de Nico Vázquez tras confirmar su romance con Dai Fernández

Nico Vázquez no ocultó su indignación luego de que en el programa Pasó en América el conductor Augusto Tartúfoli hizo un jugado pronóstico del vínculo entre el actor y Dai Fernández.

"¿Querés que te diga algo más? Porque hoy en el corte hablábamos... Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón, vivo esa pesadilla. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida con Dai", expresó el animador.

Y luego Tartu aclaró que esto no tiene que ver con un dato sino con una intuición de él de lo que puede llegar a pasar con la pareja: "Esto no es data chicos, es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente".

Ante estos dichos y el rebote que tuvo sus palabras en los medios, Nico Vázquez compartió un fuerte comunicado desde sus historias de Instagram para desmentir ese comentario.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa. Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", marcó el actor.

Y cerró visiblemente enojado: "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!".