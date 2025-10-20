Manu Fanego, el hijo no binario de Daniel Fanego, confirmó con qué famosa actriz está en pareja

manu fanego

En ese sentido, al ser consultado sobre su vida sentimental, Manu contó que hace un año está en pareja y contó que se trata de la actriz Zoe Hochbaum.

“Estoy en pareja, sí. Hace un año estamos juntos. Estoy en pareja con Zoe Hochbaum”, reveló sobre su vínculo con la protagonita de la película Verano Trippin.

Y aseguró sobre cómo viven esta etapa de la relación: “A veces subimos cosas juntos a las redes, pero no hay una cosa de esconder. Lo vivimos con libertad. ¿Con qué me enamoró Zoe? Con su convicción y su delicadeza”.

En los últimos meses, Manu Fanego protagonizó el unipersonal Le Frigo en El Picadero, forma parte de la obra Modelo Vivo Muerto en el Metropolitan y continúa explorando su faceta musical, donde lanzará su primer disco en noviembre, según consignó el citado medio.

Verano Trippin, película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna y dirigida por Morena Fernández Quinteros, fue filmada en Barilochey Montevideo, Uruguay, logrando capturar la esencia de los paisajes naturales y urbanos que enriquecen la narrativa. El elenco lo completan: Ariel Staltari,Manu Fanego y Juan Grandinetti.

manu fanego 2

Cuándo y de qué murió el actor Daniel Fanego

El actor Daniel Fanego murió el 19 de septiembre de 2024 a los 69 años en una dolorosa noticia que dio a conocer la Asociación Argentina de Actores.

"Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado y ex dirigente del sindicato, el actor y director Daniel Fanego", describió la entidad desde sus redes sociales.

Fanego tenía dos hijos, Camila y Manuel, fruto de su relación con Alejandra Harte, su primera esposa. Hace más de dos décadas que estaba en pareja con Laura Caligaris.

El actor protagonizó y dirigió incontables obras de teatro, participó de varios ciclos de televisión y películas, con una amplia trayectoria en el espectáculo local.

El periodista Pablo Montanga detalló que el artista luchaba contra una dura enfermedad hace un largo tiempo. “Estaba enfermo. Murió en su casa, rodeado de sus afectos”, escribió el comunicador en su perfil de X tras conocerse el fallecimiento del actor.

Daniel Fanego nació el 30 de marzo de 1955 y aunque estudió derecho durante cuatro años, decidió dedicarse por completo a la actuación, debutando en teatro en 1977 con la obra La lección de anatomía, iniciando así una extensa y exitosa carrera en ficción, teatro y cine.