El gesto de Manu Urcera a Indiana Cubero por su cumpleaños que deja en claro cómo es su vínculo

Qué pasó entre Indiana Cubero y Nicole Neumann

En marzo de 2024, la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero atravesó una crisis mediática y judicial cuando se conoció que Fabián Cubero había presentado una denuncia por violencia psicológica contra la modelo, en representación de su hija mayor. Según trascendió, la denuncia se basó en supuestos maltratos hacia Indiana, incluyendo intercambios de mensajes que habrían sido capturados por la adolescente y presentados como evidencia

Nicole respondió públicamente a la situación, exigiendo respeto por la privacidad y bienestar de sus hijas y apuntando contra su exmarido por lo que consideró una exposición mediática innecesaria. La denuncia generó un fuerte impacto en los medios y en las redes sociales, donde se debatió sobre la veracidad de las acusaciones y el impacto en la familia.

A pesar de la tensión, en septiembre de 2024, la adolescente acompañó a su madre a la entrega de los premios Martín Fierro, lo que fue interpretado como un indicio de una posible reconciliación o al menos una mejora en su relación . Sin embargo, el conflicto legal y mediático entre los padres de Indiana sigue siendo un tema de debate público.