El gesto de Manu Urcera a Indiana Cubero por su cumpleaños que deja en claro cómo es su vínculo

Manu Urcera, pareja de Nicole Neumann, le dedicó en las últimas horas un saludo público a Indiana Cubero por su cumpleaños número 17.

18 oct 2025, 18:01
Indiana Cubero está celebrando sus 17 años y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes y muestras de cariño para ella. Familiares, amigos y seguidores aprovecharon la fecha para saludarla, compartir fotos y recordar momentos especiales junto a la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Entre los mensajes que más llamaron la atención se destacó el de Manu Urcera, actual pareja de su mamá, quien utilizó Instagram para dedicarle un afectuoso saludo a Indiana, dejando en claro la buena relación que mantiene con ella. “Feliz cumple”, junto a un emoji de manos formando un corazón.

La adolescente no dudó y reposteó la imagen con dos corazones rojos, que dan muestra de la unión familiar y el gran vínculo que tienen cotidianamente.

La foto llamó la atención, principalmente por el escándalo que se desató tras el casamiento de Nicole y el piloto, cuando la adolescente decidió mudarse con su papá, y con Mica Viciconte, en medio de una fuerte denuncia por maltrato hacia la modelo, en la que también se mencionó a Manuel.

Qué pasó entre Indiana Cubero y Nicole Neumann

En marzo de 2024, la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero atravesó una crisis mediática y judicial cuando se conoció que Fabián Cubero había presentado una denuncia por violencia psicológica contra la modelo, en representación de su hija mayor. Según trascendió, la denuncia se basó en supuestos maltratos hacia Indiana, incluyendo intercambios de mensajes que habrían sido capturados por la adolescente y presentados como evidencia

Nicole respondió públicamente a la situación, exigiendo respeto por la privacidad y bienestar de sus hijas y apuntando contra su exmarido por lo que consideró una exposición mediática innecesaria. La denuncia generó un fuerte impacto en los medios y en las redes sociales, donde se debatió sobre la veracidad de las acusaciones y el impacto en la familia.

A pesar de la tensión, en septiembre de 2024, la adolescente acompañó a su madre a la entrega de los premios Martín Fierro, lo que fue interpretado como un indicio de una posible reconciliación o al menos una mejora en su relación . Sin embargo, el conflicto legal y mediático entre los padres de Indiana sigue siendo un tema de debate público.

