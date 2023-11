Los Tekis presentan "Todos Nos Vamos a Morir Igual", su nuevo álbum

todos-nos-vamos-a-morir-igual---tapa-3000x3000mesa-de-trabajo-1.png

En el día de los muertos Los Tekis anunciaron su flamante lanzamiento “Todos Nos Vamos a Morir Igual” compuesto en total por 10 canciones, se estrenó el pasado 10 de noviembre y ya está disponible en todas las plataformas digitales.“Este no es solo un lanzamiento de un disco; es un despertador, una llamada desde lo más profundo de nuestras almas para recordarnos la esencia misma de vivir.” Una Notificación a la Vida: El título, quizás audaz y provocador, no es una expresión de fatalismo, sino más bien una notificación para despertar a la vida. En un mundo donde buscamos constantemente el significado, este disco se presenta recordándonos que nacemos con la certeza de que vamos a morir. Pero, ¿por qué temerle a algo tan natural? "Todos Nos Vamos a Morir Igual" es una invitación a dejar de buscar y comenzar a disfrutar el ahora. Con Bacilos desde Miami, Milena Warthon desde Perú, Los Bybys desde México, se convierte en un lanzamiento de alcance internacional. Como revelación y adentrándose en la cultura musical de los más jóvenes, G Sony se suma a este álbum de la banda Jujeña; Los Auténticos Decadentes con quienes comparten la canción que le da nombre al disco, y de trayectoria internacional, como también Manuel Wirzt artista consagrado de nuestro país. Eso no es todo, La Delio Valdez y La Konga también forman parte, bandas que coinciden en transmitir alegría y celebración, el aporte de fiesta indiscutible al trabajo discográfico. El Chaqueño, Sergio Galleguillo y Los Cantores del Monte, (grupo compuesto por artistas como; Lazaro Caballero, El Indio Lucio Rojas y Christian Herrera) son colaboraciones donde se puede percibir ese amor de “compartir en la música” que hablan, amigos de años, de escenarios y trayectoria compartida. “Es un disco muy especial para nosotros, ya que cada una de las 10 canciones es una colaboración con grandes artistas, nacionales e internacionales, la mayoría amigos que nos dejó la música y hoy compartimos este disco” expresaron los integrantes de la banda .

Con raíces profundas en la alegría y el carnaval, Los Tekis desean transmitir un mensaje de celebración. La muerte, lejos de ser triste, se convierte en un recordatorio de aprovechar cada momento, de sumergirse en la experiencia de la vida. "Todos Nos Vamos a Morir Igual" es más que un álbum; Únanse a Los Tekis en este despertar para vivir el presente ¡La música es vida y la vida es música!