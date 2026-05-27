Luz Gaggi presenta “Mientras busco la gloria”, su nuevo álbum, producido por Cachorro López, que marca un paso clave en su evolución artística y la consolida como una de las voces más singulares de la escena actual.
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En este trabajo, Luz profundiza una búsqueda personal donde la vulnerabilidad, la intensidad y la interpretación ocupan un lugar central.
Luz Gaggi presenta “Mientras busco la gloria”, su nuevo álbum, producido por Cachorro López, que marca un paso clave en su evolución artística y la consolida como una de las voces más singulares de la escena actual.
En este trabajo, Luz profundiza una búsqueda personal donde la vulnerabilidad, la intensidad y la interpretación ocupan un lugar central. A lo largo del disco, despliega una identidad cada vez más definida, construyendo un universo donde lo emocional y lo visceral conviven con una impronta estética clara.
Uno de los focos del álbum es “No fui yo”, tema que cuenta con la producción de Ale Sergi. La canción se destaca como un punto de inflexión dentro del tracklist, tanto por su propuesta sonora como por su potencia interpretativa, ampliando el espectro musical del proyecto.
“MBLG es un disco que creamos en poco más de un año con Cachorro Lopez. Crecí mucho haciéndolo, aprendí. Me encontré en la situación constante de mediar entre lo que me estaba pasando en mi día a día en lo personal y la fantasía que me curaba el espíritu cada vez que entraba al estudio. Es un disco que compositivamente me enfrentó a desafíos en los cuales, tal vez, no todas las letras buscan ser alegres pero el ritmo crea una dicotomía que me pareció desde un primer momento necesario para expresar todo lo que buscaba decir. Mientras busco la Gloria nace de lo que sucede alrededor mío, lo que observo, lo que siento, lo que me duele y lo que me di cuenta que en el fondo realmente me importa. El camino antes de lo glorioso.” cuenta Luz.
El universo visual acompaña y potencia esta narrativa. Todos los videos fueron dirigidos por Lucas Fosatti, quien trabajó junto a Luz en la construcción de un concepto integral que recorre todo el álbum. A diferencia de su trabajo anterior, la propuesta se aleja de lo simbólico y místico para situarse en un plano más íntimo y cotidiano: cada canción habita una casa distinta, como si se tratara de diferentes espacios dentro de una misma experiencia emocional.
En palabras de Fosatti: "Pensamos el disco como un recorrido donde cada canción funciona como una habitación distinta. Nos interesaba trabajar sobre lo cercano, los vínculos y la intimidad, construyendo un relato donde conviven distintas versiones de Luz, pero atravesadas por una misma identidad. Incluso en los momentos más narrativos o lúdicos, la idea fue sostener algo humano, honesto y reconocible."
Este enfoque también dialoga con la diversidad musical del álbum, donde conviven distintos climas y géneros dentro de una misma identidad artística. El recorrido visual acompaña ese crecimiento y culmina en una puesta más despojada, donde la voz, el cuerpo y la emoción quedan en primer plano.
Con Mientras busco la gloria, Luz Gaggi reafirma su lugar como artista integral, en un proyecto donde lo musical y lo visual dialogan de manera orgánica, y donde la expresión se vuelve el eje central de su obra.
Luz Gaggi presentó en el mes de abril su nuevo single “Flores”, una antesala perfecta de lo que ahora es su segundo álbum de estudio recientemente estrenado donde demuestra el crecimiento de su performance y la seguridad de su obra.
En una interpretación que llega al alma inmediatamente, madura, profunda y demostrando el crecimiento de su performance y la seguridad de su obra, la artista nos sigue regalando canciones inolvidables.
En noviembre del 2025 Luz Gaggi lanzó “Que mal”, tema producido por el reconocido Cachorro López, con quien viene trabajando en este proyecto desde hace más de un año.
Este lanzamiento llegó después de “Avión a Madrid”, primer adelanto del próximo álbum que marcó el inicio de esta nueva etapa y fue recibido con entusiasmo por la audiencia y sigue escalando ampliamente en todas las plataformas.
En los últimos meses, Luz ha protagonizado momentos clave que reflejan su crecimiento y proyección internacional: ganó el premio “Discovery Award en Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York, uno de los encuentros más importantes de la música latina; obtuvo el reconocimiento como Artist To Watch en los Premios Juventud en septiembre del 2025; y fue seleccionada por VEVO para formar parte de la prestigiosa campaña VEVO DSCVR, que impulsa a los talentos más relevantes a nivel global.