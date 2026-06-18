Ozuna y Yampi reavivan una de las alianzas más exitosas del género urbano con "Ropa Cara"

En lo que va de 2026, Ozuna ha continuado ampliando su catálogo musical con lanzamientos como “Una Aventura” y “Mi Yo de Antes”. Según reportes de Monitor LATINO, “Una Aventura” alcanzó la primera posición en múltiples mercados de América Latina y España. Paralelamente, el artista se encuentra recorriendo Europa como parte de su gira mundial “Una Aventura World Tour”, que dio inicio recientemente en Ibiza, España, y continuará visitando importantes ciudades de Europa y América Latina durante los próximos meses.

Ozuna anunció oficialmente Una Aventura World Tour, su nueva gira internacional que comenzó este 16 de junio en Ibiza, España, y continuará por Europa y América Latina a lo largo de 2026. Inspirada en uno de los éxitos más recientes de Ozuna, “Una Aventura”, la gira lleva la esencia de la canción al escenario, transformándola en una experiencia en vivo que conectará con fanáticos alrededor del mundo.

El 8 de septiembre hará su triunfal regreso a la Argentina con un show memorable en el que Ozuna no sólo se reencontrará con su público de Buenos Aires, si no que también hará un repaso especial por su trayectoria y sumará sus recientes lanzamientos.

“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, expresó Ozuna.