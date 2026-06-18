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La fuente en la que se basó la producción de Flor Peña para dar la grave noticia del papá de Messi

La falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que desató el escándalo en Luzu TV tendría un origen identificado. La producción habría confiado en una información sin confirmar, un error que terminó provocando una gran polémica y la salida de Flor Peña de la señal de Nico Occhiato.

18 jun 2026, 19:28
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La fuente en la que se basó la producción de Flor Peña para dar la grave noticia del papá de Messi

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La fuente en la que se basó la producción de Flor Peña para dar la grave noticia del papá de Messi

La fuente en la que se basó la producción de Flor Peña para dar la grave noticia del papá de Messi

En medio de la fuerte repercusión que se desató tras el anuncio erróneo realizado por Flor Peña en Luzu TV sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, comenzaron a conocerse detalles sobre el origen del rumor que terminó desencadenando el escándalo y puso en el ojo de la tormenta tanto a la conductora como a la propia producción del programa.

Con el correr de las horas, salió a la luz que una de las fuentes en las que se habría basado el equipo de El Show del Verano fue Javier Ceriani, periodista y conductor argentino radicado en Miami, ciudad donde reside el capitán argentino junto a su familia desde 2023.

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Ceriani había difundido la versión a través de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores. Sin embargo, la información no contaba con ningún tipo de confirmación oficial y, poco después de que comenzara a viralizarse, las publicaciones en las que hacía referencia al supuesto fallecimiento fueron eliminadas.

Incluso, en uno de los videos donde comunicó la noticia llegó a llamar a Lionel Messi por su nombre equivocado, al referirse a él como "Leonardo", un detalle que para muchos dejó en evidencia la falta de precisión y el escaso rigor con el que abordó una información tan delicada y de alto impacto público.

Javier Ceriani

A pesar de esas inconsistencias, el alcance de sus publicaciones contribuyó a que la versión ganara visibilidad rápidamente y comenzara a replicarse en distintos espacios digitales, generando una cadena de desinformación que terminó desembocando en uno de los escándalos mediáticos más resonantes del último tiempo, y con la salida de Luzu TV de Peña junto a los productores.

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Qué pasó con Luzu TV y Flor Peña

Flor Peña quedó envuelta en una fuerte polémica luego de anunciar al aire en Luzu TV la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información, que resultó ser incorrecta, generó una inmediata repercusión en redes sociales y desató una ola de críticas contra la conductora y la producción del programa por la falta de verificación de una noticia tan sensible.

Con el correr de las horas, desde la señal fundada por Nico Occhiato emitieron un comunicado oficial en el que lamentaron lo sucedido y calificaron como inadmisible la difusión de información sin el debido chequeo previo. Además, anunciaron la desvinculación de los responsables involucrados, mientras que Flor Peña decidió dar un paso al costado de manera voluntaria para asumir su parte en el error.

Posteriormente, la actriz publicó un descargo en sus redes sociales, donde pidió disculpas a la familia Messi y explicó que la información le había sido transmitida por la producción durante la transmisión en vivo como si estuviera confirmada. Aun así, reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, expresó su arrepentimiento y confirmó el final de su participación en el programa El Show del Verano en medio de uno de los escándalos más resonantes que atravesó la plataforma.

florencia peña y nico occhiato

     

 

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