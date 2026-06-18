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El duro momento de Messi al enterarse de la noticia que Luzu TV dio sobre su padre: "Muy..."

En medio de la concentración de la Selección Argentina, Lionel Messi vivió horas de angustia al tomar conocimiento de la falsa noticia que Luzu TV difundió sobre la muerte de su padre, Jorge.

18 jun 2026, 22:50
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El duro momento de Messi al enterarse de la noticia que Luzu TV dio sobre su padre: "Muy..."

La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi no solo generó una enorme repercusión en los medios, sino que también tuvo impacto dentro de la intimidad de la Selección Argentina. En medio del revuelo que provocó la información errónea difundida en Luzu TV, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo afectó la situación al entorno más cercano de Lionel Messi.

Fue el periodista Leo Paradizo quien aportó información sobre el clima que se vivió en las últimas horas dentro de la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Yo cuento lo que recién me decían desde adentro de la concentración: está golpeado el plantel por todo lo que ha pasado hoy ”, afirmó el periodista.

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Lionel Messi reapareció en la práctica luego del comunicado sobre la salud de su padre

Lionel Messi entrenó junto al plantel en Kansas este jueves (Foto: Reuters)

De acuerdo con el comunicador, una de las mayores preocupaciones dentro de la concentración fue el impacto que tuvo la noticia falsa en el capitán, quien atraviesa días sensibles por la salud de su padre: “Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy ”.

Hasta hoy estaba todo bien. Era un clima sin fisuras ”, señaló, dejando en evidencia cómo la circulación de la información errónea alteró la tranquilidad que reinaba en el grupo.

En ese contexto, destacó el rol fundamental que tuvieron los compañeros de Messi para acompañarlo en medio de la delicada situación familiar que atraviesa. “Lo han apuntalado hasta el punto que el otro día jugó, hizo tres goles y no se notó ”, afirmó.

Yo creo que es un plantel que está siendo muy importante para Messi. Sus compañeros. Así como Messi ha sido muy importante para sus compañeros en todo este tiempo, en donde han alcanzado la gloria máxima. En este momento Messi se apoya mucho en ellos ”, expresó, al remarcar la contención que recibe de un plantel con el que comparte una relación estrecha desde hace años.

El periodista también hizo foco en la red de contención que rodea a Messi dentro de la Selección y aseguró que ese respaldo fue clave para que pudiera atravesar estos días de preocupación: “Tal vez si no tuviese tantos amigos, si no tuviese el respeto que le tienen todos, desde Rodrigo De Paul, que es el más cercano, hasta los cocineros, los utileros y la gente de la administración de AFA, que lo miman permanentemente en los últimos días, no hubiese podido jugar el partido que jugó el otro día ante Argelia ”.

Por último, fue consultado sobre si las repercusiones de la noticia falsa habían llegado hasta Messi y fue contundente en su respuesta. “A Leo le llegó todo. Y cuando digo todo, también le ha llegado que no somos todos los periodistas ”, afirmó, en referencia al malestar que generó la difusión de información errónea y al impacto que tuvo el episodio en el entorno del futbolista.

Messi práctica

Qué hizo la familia de Messi con Luzu TV

Mientras continúan las repercusiones por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que se difundió en Luzu TV, un gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales llamó poderosamente la atención y alimentó las especulaciones sobre el malestar de la familia del capitán argentino.

Usuarios de distintas plataformas detectaron que la empresaria rosarina ya no sigue en Instagram a Nicolás Occhiato, a Flor Peña ni a la cuenta oficial del canal. Las capturas del supuesto movimiento comenzaron a viralizarse rápidamente y generaron una catarata de comentarios entre los seguidores de Lionel Messi.

"Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nicolás Occhiato, Florencia Peña y la cuenta de Luzu en Instagram tras las aberrantes afirmaciones de Flor de P sobre el padre de Messi", escribió la cuenta Señorita M0skigna Fan en X.

La decisión no pasó inadvertida, especialmente porque hasta antes de la polémica existía una relación de cercanía entre el 10 argentino, su entorno y varias de las figuras vinculadas a la señal de streaming. Por eso, el gesto fue interpretado por numerosos usuarios como una contundente muestra de descontento tras el impacto que tuvo la difusión de una información falsa que involucró a Jorge.

Los Messi dejaron de seguir a Luzu TV

     

 

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