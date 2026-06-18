El duro momento de Messi al enterarse de la noticia que Luzu TV dio sobre su padre: "Muy..."

En ese contexto, destacó el rol fundamental que tuvieron los compañeros de Messi para acompañarlo en medio de la delicada situación familiar que atraviesa. “Lo han apuntalado hasta el punto que el otro día jugó, hizo tres goles y no se notó ”, afirmó.

“Yo creo que es un plantel que está siendo muy importante para Messi. Sus compañeros. Así como Messi ha sido muy importante para sus compañeros en todo este tiempo, en donde han alcanzado la gloria máxima. En este momento Messi se apoya mucho en ellos ”, expresó, al remarcar la contención que recibe de un plantel con el que comparte una relación estrecha desde hace años.

El periodista también hizo foco en la red de contención que rodea a Messi dentro de la Selección y aseguró que ese respaldo fue clave para que pudiera atravesar estos días de preocupación: “Tal vez si no tuviese tantos amigos, si no tuviese el respeto que le tienen todos, desde Rodrigo De Paul, que es el más cercano, hasta los cocineros, los utileros y la gente de la administración de AFA, que lo miman permanentemente en los últimos días, no hubiese podido jugar el partido que jugó el otro día ante Argelia ”.

Por último, fue consultado sobre si las repercusiones de la noticia falsa habían llegado hasta Messi y fue contundente en su respuesta. “A Leo le llegó todo. Y cuando digo todo, también le ha llegado que no somos todos los periodistas ”, afirmó, en referencia al malestar que generó la difusión de información errónea y al impacto que tuvo el episodio en el entorno del futbolista.

Messi práctica

Qué hizo la familia de Messi con Luzu TV

Mientras continúan las repercusiones por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que se difundió en Luzu TV, un gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales llamó poderosamente la atención y alimentó las especulaciones sobre el malestar de la familia del capitán argentino.

Usuarios de distintas plataformas detectaron que la empresaria rosarina ya no sigue en Instagram a Nicolás Occhiato, a Flor Peña ni a la cuenta oficial del canal. Las capturas del supuesto movimiento comenzaron a viralizarse rápidamente y generaron una catarata de comentarios entre los seguidores de Lionel Messi.

"Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nicolás Occhiato, Florencia Peña y la cuenta de Luzu en Instagram tras las aberrantes afirmaciones de Flor de P sobre el padre de Messi", escribió la cuenta Señorita M0skigna Fan en X.

La decisión no pasó inadvertida, especialmente porque hasta antes de la polémica existía una relación de cercanía entre el 10 argentino, su entorno y varias de las figuras vinculadas a la señal de streaming. Por eso, el gesto fue interpretado por numerosos usuarios como una contundente muestra de descontento tras el impacto que tuvo la difusión de una información falsa que involucró a Jorge.