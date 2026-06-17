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La palabra de la mamá de Messi en medio del duro momento familiar: "Estaba muy..."

En medio del delicado momento que atraviesa la familia Messi, Celia, la madre de Lionel, habló tras el triunfo en Kansas.

17 jun 2026, 19:52
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messi y celia
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La imagen de Lionel Messi quebrado en lágrimas tras su gol en Kansas fue mucho más que un gesto deportivo: se transformó en símbolo de un momento íntimo y complejo que el capitán eligió compartir horas después. La emoción que recorrió el estadio y conmovió al mundo tenía un trasfondo personal, ligado a su familia.

En una charla con Juan Pablo Sorín, Messi abrió su corazón y confesó: “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil”.

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Ese mismo clima de sensibilidad, Celia Messi, la mamá del capitán apareció en un relato contado por Mariana Brey durante el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live. Todo comenzó cuando un espectador preguntó: “¿Hablaste con la mamá de Lio Messi?”. De Brito respondió: “No, no hablé chicos”.

Fue entonces cuando Brey intervino y reveló: “Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí”. Ante la consulta de Ángel sobre qué le había contestado, la periodista detalló la conversación que mantuvo con Celia apenas minutos después de la victoria en Kansas.

Brey relató las palabras de la madre de Lionel: “Me contestó al toque, quedé sorpresa porque estaría ahí en la cancha. No, divina me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Más o menos, después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tiró una onda hermosa. Estaban felices, felices”.

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Cuál fue la confesión de Lionel Messi sobre el drama que vive su familia, en medio del Mundial 2026

Lionel Messi volvió a deslumbrar en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Frente a Argelia, el equipo de Lionel Scaloni celebró un triunfo que tuvo al capitán como figura central. Sin embargo, más allá de su talento en la cancha, lo que conmovió al estadio de Kansas fueron sus lágrimas tras el primer gol, una postal que recorrió el planeta y que él mismo se encargó de explicar horas después.

En la zona mixta, el rosarino se encontró con Juan Pablo Sorín, excompañero en Alemania 2006, y en ese marco se abrió sobre lo que atraviesa en lo personal. Ante la consulta de Sorín sobre el motivo de su emoción, Messi respondió: "Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil".

El capitán también destacó el sostén que encuentra en el grupo de la Selección, un apoyo clave en medio de la adversidad: "Se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz". En paralelo, el periodista Eduardo Feinmann mencionó que la situación estaría vinculada a un problema de salud “grave” de Jorge Messi, padre del jugador, aunque hasta ahora no hubo confirmaciones oficiales.

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