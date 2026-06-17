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La decisión de vida que tomó Jorge Messi en medio del llanto de Lionel

El capitán argentino fue la gran figura de la victoria ante Argelia, pero terminó conmovido hasta las lágrimas. Detrás de ese desahogo apareció el recuerdo de uno de los momentos más importantes de su vida y el papel decisivo que tuvo su padre, Jorge Messi.

17 jun 2026, 15:00
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La decisión de vida que tomó Jorge Messi en medio del llanto de Lionel

La decisión de vida que tomó Jorge Messi en medio del llanto de Lionel

La decisión de vida que tomó Jorge Messi en medio del llanto de Lionel

La decisión de vida que tomó Jorge Messi en medio del llanto de Lionel

Luego de brillar con un triplete en la victoria de la Selección argentina sobre Argelia, Lionel Messi dejó una imagen poco habitual al mostrarse conmovido tras el encuentro. En la rueda de prensa, el capitán reveló que atravesaba un delicado momento personal y, con el correr de las horas, trascendió que la situación estaba vinculada a su padre, Jorge Messi.

Detrás de cada paso que dio Lionel Messi rumbo a la cima hubo una figura que nunca se apartó de su lado: su padre, Jorge Messi. Mucho antes de los títulos, los récords y la gloria mundial, fue él quien asumió la responsabilidad de apostar todo por el sueño de su hijo cuando las certezas eran pocas y los riesgos, enormes.

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A finales de los años noventa, la familia enfrentó una situación compleja. Mientras Lionel sobresalía por su talento en las inferiores de Newell’s, el tratamiento que necesitaba por su problema de crecimiento representaba una carga económica difícil de afrontar. Fue entonces cuando apareció la posibilidad de emigrar a España para incorporarse al Barcelona.

La decisión no era sencilla. Implicaba dejar atrás la vida en Rosario, separarse de familiares y amigos y comenzar de cero en un país desconocido. Sin embargo, Jorge entendió que aquella oportunidad podía ser única y tomó la determinación de acompañar a su hijo en esa aventura.

Los primeros meses estuvieron lejos de ser fáciles. Lionel extrañaba su ciudad, sus afectos y las costumbres de toda la vida. En más de una ocasión sintió ganas de regresar a la Argentina, pero encontró en su padre el apoyo necesario para seguir adelante y adaptarse a una realidad completamente distinta.

Con el tiempo, aquella apuesta que parecía una incertidumbre absoluta terminó transformándose en una de las historias más extraordinarias del deporte mundial. Y en cada capítulo de ese recorrido, Jorge estuvo presente como uno de los pilares fundamentales en la carrera del capitán argentino.

La adaptación en España estuvo lejos de ser sencilla para Lionel. Con apenas 13 años, debió enfrentarse a la distancia de sus seres queridos, a una nueva cultura y a la nostalgia permanente por Rosario. En más de una oportunidad expresó su deseo de regresar a la Argentina, pero encontró en Jorge Messi el apoyo indispensable para atravesar ese proceso y mantenerse firme en su objetivo.

La perseverancia terminó dando sus frutos. Tras meses de esfuerzos e incertidumbre, en marzo de 2001 llegó una noticia que cambiaría para siempre su destino: su incorporación definitiva a La Masía. A partir de entonces comenzó un camino lleno de desafíos, sacrificios y conquistas que padre e hijo recorrieron codo a codo.

Más de dos décadas después, aquella apuesta familiar iniciada lejos de casa tuvo un nuevo capítulo cargado de emoción. Ya convertido en una leyenda del fútbol mundial, Lionel volvió a conmoverse públicamente durante el Mundial 2026. Las lágrimas que mostró frente a las cámaras reflejaron mucho más que una victoria deportiva: fueron el desahogo de una historia construida junto a su padre desde aquellos días de incertidumbre en Barcelona.

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El papá de Messi reveló cuál será el futuro de su hijo.

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Qué dijo Antonela Roccuzzo de Lionel Messi

Tras la victoria argentina, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su orgullo por Lionel Messi. “Vamos Argentina. Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, escribió junto a una serie de postales familiares que retrataron la emoción vivida durante la jornada mundialista.

antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia

Como suele ocurrir en cada presentación importante del capitán argentino, Antonela dijo presente en las tribunas junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Su llegada al estadio de Kansas no pasó inadvertida y despertó el entusiasmo de los fanáticos, que registraron el momento en numerosos videos y fotografías que rápidamente se viralizaron.

Durante toda la jornada se la vio disfrutando del encuentro en familia y siguiendo de cerca cada instante del partido. Desde hace años, Antonela se convirtió en uno de los apoyos más importantes en la vida de Messi y volvió a acompañarlo en una noche cargada de emociones, marcada tanto por la alegría deportiva como por cuestiones personales que el entorno familiar decidió mantener en reserva.

Antonela Roccuzzo y sus 3 hijos en el partido de Argentina y Argelia - Mundial 2026

     

 

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