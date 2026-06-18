La frase con la que Andrea del Boca se despachó contra Solange en el confesionario de Gran Hermano

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Por qué Andrea del Boca tendría las horas contadas en Gran Hermano

En Sálvese quien pueda (América TV) se encendieron las alarmas sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La actriz, que ya atravesó varios episodios de tensión dentro de la casa, volvió a ser eje de debate por su actitud en las últimas horas.

"Atención con esto: podrían ser las últimas horas de Andrea del Boca adentro de la casa de Gran Hermano", lanzó Nico Peralta en pleno programa. Y añadió: "Hoy tuvo uno de sus peores días. Fue seis veces a golpearle la puerta al señor Gran Hermano en el confesionario para quejarse por distintas situaciones. No le abrieron la puerta".

El panelista fue más allá y sugirió un desenlace inesperado: "Hoy le podrían dar su peor noticia y es la siguiente: habilitarían la puerta giratoria por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse".

La charla se amplió cuando Yanina Latorre intervino con una observación sobre el vínculo de Andrea con el conductor del reality: "Yo quisiera saber cuál es el problema que tiene con Santi (del Moro), porque con Santi no habla y no tiene voz, y es raro".

Con firmeza, Latorre cerró su análisis con una frase que dejó huella: "Hay algo que se rompió. Yo creo que a ella le gustaba ser la protagonista y dejó de serlo".