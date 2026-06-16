Soledad Fandiño ventiló el papelón de Residente que frustró un momento inolvidable con Messi

"Messi llamó a Milo y se pusieron a hablar. Él re buena onda, es la humildad. Ni en pedo llegaba a Messi, todo por Milo. De hecho Messi cuando Milo nació nos mandó de onda un regalo, una camiseta y short, tiene buena relación con René", destacó la actriz sobre el capitán de la Selección.

Sin embargo, el inconveniente llegó luego, cuando su hijo le contó que le daba verguenza pedirle una firma y la foto, a lo que ella intercedió de inmediato.

"Lo llama a Milo y se pone a hablar con él. Y Milo vuelve y no le había pedido una foto ni la firma en la camiseta. Entonces vuelve y me dice: Mamá, siento que me voy a arrepentir toda la vida de no pedirle esto, pero no me animo", le dijo su hijo.

Frente a eso, Soledad Fandiño le pidió a Messi si le firmaba la camiseta y el futbolista aceptó. La anécdota más recordada llegó cuando al momento de la foto grupal, René se ofreció a sacarla pero solo lo hizo una sola vez y a ella no le gustó cómo salió.

"Yo con miedo le dije ‘sacame varias’. Saca y dice ‘ya está’. Haceme un zoom, tuerta estoy", comentó entre risas. Y cerró sobre esa acción de su ex que arruinó aquel encuentro familiar con Messi: "Cuando le digo pasame más me dice que era la única. Era la foto con Messi, sacame más. Igual la subí igual a Instagram".

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Soledad Fandiño mostró cómo está y qué hace Milo, el hijo que tuvo con Residente

Soledad Fandiño compartió una imagen en las redes donde se puede ver lo grande que está su hijo Milo, fruto de su relación con Residente.

A comienzos de 2022, la actriz decidió dar un giro en su vida y se mudó definitivamente a Miami junto a su hijo, fruto de su relación con el cantante.

Alejada de la actuación, hoy se dedica a su rol como coach holística e instructora de yoga y meditación. Milo, fruto de su relación con Residente, ya tiene 10 años y está plenamente adaptado a su nueva vida en Estados Unidos.

Ees fanático del fútbol, deporte que practica en un club local. Además, heredó de ellos su amor por el arte, especialmente por la música: canta y toca instrumentos.

“Idas y vueltas del cole escuchando #hamilton y ahora te veo rompiéndola toda sobre el escenario. Todavía estoy llorando de la emoción”, describió la actriz en el video se puede ver al pequeño cantando con seguridad, venciendo los nervios iniciales y recibiendo un caluroso aplauso del público.