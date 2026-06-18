A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TENSIÓN

Santiago del Moro frenó en seco a los participantes de Gran Hermano y lanzó una fuerte advertencia

Santiago del Moro intervino en medio de una acalorada discusión entre los jugadores y les pidió no cruzar ciertos límites dentro de la competencia.

18 jun 2026, 23:20
Banner seguínos en google Primicias Ya
santiago del moro
santiago del moro

La tensión volvió a hacerse sentir en la casa de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) durante la cena de nominados, cuando Santiago del Moro decidió intervenir ante un cruce que desbordó los límites del juego. El conductor les llamó la atención a los participantes por abordar temas sensibles solo para buscar la “cancelación” desde afuera.

Todo ocurrió cuando Cinzia y Emanuel protagonizaron un enfrentamiento cargado de reproches. La venezolana lo acusó de machista y él no tardó en responder con dureza: "A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente".

Leé también

Nadie se atrevió a responder: el ultimátum de Gran Hermano que paralizó la casa

nadie se atrevio a responder: el ultimatum de gran hermano que paralizo la casa

Con evidente enojo, Emanuel agregó: "Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo, la gente lo sufre en la casa del machismo. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso".

Ante la escalada, Santiago del Moro interrumpió el intercambio y marcó límites claros: "Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego".

El conductor profundizó su mensaje con tono serio: "Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera".

Y cerró con una reflexión que dejó a todos en silencio: "Y si son graves lo hablan con personas adultas que son, lo dirimen, si quieren vayan al confesionario, pero traten de jugar, me parece que son mucho más jugadores que esto. Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado".

Embed

Qué comentario discriminatorio le hizo Emanuel a Cinzia en Gran Hermano

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Cinzia aprovechó el vivo para denunciar un comentario de Emanuel que consideró discriminatorio.

"Ya que están mencionando algunos comentarios desafortunados y Cola expuso lo que le pasó, quiero también exponer lo que me pasó hoy, que fue muy desafortunado. Tuvimos unos premios hermosos alusivos a la selección argentina: medias, camisetas, algunas pantuflas. No había 22 y algunos se iba a quedar sin", comenzó relatando Cinzia.

La jugadora explicó el motivo de su enojo: "Y la idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos, por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya, no teníamos prioridad, básicamente. La verdad que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable porque dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión, preferencia".

Con emoción, agregó: "Y la verdad me pareció lo último esto, nunca me había pasado. Yo me siento mitad argentina, banco a Argentina en el mundial, en todas las actividades, canto las canciones, me pongo la remera, alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente, pago mis impuestos y los amo con todo mi corazón".

Ante el descargo, Santiago del Moro intervino para darle la palabra a Emanuel, quien respondió sin vueltas: "Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas". Luego insistió: "Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego".

La venezolana cerró su intervención agradeciendo a quienes mostraron empatía: "Gracias a algunos chicos que nos lo cedieron. Por ejemplo, Manuel".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Santiago del Moro

Lo más visto