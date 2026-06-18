Santiago del Moro frenó en seco a los participantes de Gran Hermano y lanzó una fuerte advertencia

El conductor profundizó su mensaje con tono serio: "Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables. No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo. Porque el machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera".

Y cerró con una reflexión que dejó a todos en silencio: "Y si son graves lo hablan con personas adultas que son, lo dirimen, si quieren vayan al confesionario, pero traten de jugar, me parece que son mucho más jugadores que esto. Jugar con el machismo, con la xenofobia, es muy grande, es muy delicado".

Embed

Qué comentario discriminatorio le hizo Emanuel a Cinzia en Gran Hermano

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Cinzia aprovechó el vivo para denunciar un comentario de Emanuel que consideró discriminatorio.

"Ya que están mencionando algunos comentarios desafortunados y Cola expuso lo que le pasó, quiero también exponer lo que me pasó hoy, que fue muy desafortunado. Tuvimos unos premios hermosos alusivos a la selección argentina: medias, camisetas, algunas pantuflas. No había 22 y algunos se iba a quedar sin", comenzó relatando Cinzia.

La jugadora explicó el motivo de su enojo: "Y la idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos, por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya, no teníamos prioridad, básicamente. La verdad que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable porque dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión, preferencia".

Con emoción, agregó: "Y la verdad me pareció lo último esto, nunca me había pasado. Yo me siento mitad argentina, banco a Argentina en el mundial, en todas las actividades, canto las canciones, me pongo la remera, alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente, pago mis impuestos y los amo con todo mi corazón".

Ante el descargo, Santiago del Moro intervino para darle la palabra a Emanuel, quien respondió sin vueltas: "Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas". Luego insistió: "Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego".

La venezolana cerró su intervención agradeciendo a quienes mostraron empatía: "Gracias a algunos chicos que nos lo cedieron. Por ejemplo, Manuel".