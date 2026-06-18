El extraño posteo de Juanita Tinelli tras la denuncia a su ex que generó más dudas que respuestas

Mientras tanto, el entorno de Bautista se mostró molesto por la exposición pública y no descartan avanzar con acciones legales, lo que anticipa que el conflicto podría seguir escalando.

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Qué dice la denuncia de Juanita Tinelli a su ex

La semana pasada se desató un fuerte escándalo entre Juanita Tinelli y su ex pareja Bautista Cuiña, luego de que trascendiera un episodio en un boliche de la Costanera que terminó con intervención policial y dejó a ambos en el centro de la polémica.

En medio de la repercusión, Gustavo Méndez dio a conocer en La mañana con Moria (El Trece) el acta que figura en sede policial sobre lo ocurrido aquella madrugada.

De acuerdo con lo relatado por el periodista, ese fue el testimonio que la hija de Marcelo Tinelli brindó a un efectivo en el lugar, quien dejó asentado por escrito lo narrado por la joven. Juanita, sin embargo, rechazó ser atendida por médicos y también se negó a realizar una denuncia formal.

"En relación a los hechos, la entrevistada (Juanita) manifiesta que en el momento del hecho se encontraba dentro del establecimiento con sus amigos, dando cuenta que en el lugar estaba su ex, Bautista Cuiña, con quien mantuvo una discusión", leyó Méndez en vivo. Y añadió sobre lo que figura en el documento: "Este último tornándose agresivo para con su persona, propinándole en un momento dado un golpe de mano abierta en el rostro".

"La entrevistada se retira del lugar acompañada de sus amigas y haciendo mención de que no quería intervención policial. No obstante, y en virtud de lo relatado, se solicita de manera preventiva la presencia de personal médico en el lugar, que Juanita dice que no lo quiere", cerró el panelista.

Además, Méndez aclaró que la joven no radicó una denuncia, sino que el oficial actuó de oficio tras lo que ella contó esa noche. Según el periodista, Juanita no tiene intención de ratificar la acusación en ninguna dependencia policial.

En paralelo, la familia de Bautista reaccionó con enojo frente a la actitud de la hija del conductor y ya evalúan medidas legales. "Puede haber una contradenuncia a Juanita Tinelli por difamación", aseguró Méndez, anticipando que el conflicto podría escalar aún más.

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