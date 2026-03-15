Paulo Londra arrasó Lollapalooza ante 100.000 personas con un show demoledor

Para el final del show y como una evolución de sus primeras presentaciones, cuando solía interpretar “So Fresh” junto a su círculo más cercano, Paulo Londra recreó ese mismo espíritu al invitar a 20 fans a subir para bailar con él arriba del escenario, transformando la canción en un momento emocionante compartido y único junto a sus fans.

Embed - Primicias Ya on Instagram: "¡QUÉ SORPRESA! Paulo Londra y María Becerra encendieron el Lollapalooza 2026 El segundo día del Lollapalooza Argentina regaló un momento histórico para la escena urbana. Paulo Londra sorprendió a una multitud al invitar a María Becerra al escenario para cantar con él. #mariabecerra #paulolondra #lollapalooza #musica #show" View this post on Instagram

Recientemente, Paulo Londra fue protagonista de un momento consagratorio en su presentación en Viña del Mar. Allí, frente a una multitud, desplegó una de las presentaciones más importantes de la noche con una aceptación emocionante por parte del público de Viña que lo ovacionó, coronando la noche con dos Gaviotas (plata y oro).

En el mes de abril, continuará su agenda de shows 2026 con presentaciones en Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional. A este nuevo tour se suma por primera vez Estados Unidos donde llegará a ciudades como New York, Miami y Los Ángeles. En California formará parte del Festival La Onda y en Chicago del Festival Sueños. Ingresá a PauloLondra.ar para obtener más información sobre cómo adquirir las entradas de todo el tour.