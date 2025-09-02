Paulo Londra causó furor en Perú y su exitosa gira sigue por Sudamérica

En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del LollaPalooza compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.
A principios de 2025 Paulo se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid con entradas agotadas y shows que marcaron a fuego un año trascendental en su vida.
Luego realizó su arrolladora girapor México con entradas totalmente agotadas en sus fechas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, en donde reunió a más de 70.000 personas en un despliegue escénico descomunal.
Paulo Londra Tour 2025 / 2026
España
- 25/04 – Palau Sant Jordi, Barcelona (SOLD OUT)
- 27/04 – Movistar Arena, Madrid (SOLD OUT)
México
- 02/05 – Auditorio Banamex, Monterrey (SOLD OUT)
- 03/05 – Auditorio Banamex, Monterrey (SOLD OUT)
- 07/05 – Auditorio Telmex, Guadalajara (SOLD OUT)
- 09/05 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México (SOLD OUT)
- 10/05 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México (SOLD OUT)
Argentina
- 07/06 – Movistar Arena, Buenos Aires (SOLD OUT)
- 08/06 – Movistar Arena, Buenos Aires (SOLD OUT)
- 29/11 – Quality Arena, Córdoba (SOLD OUT)
Costa Rica
- 23/08 – Parque Viva, San José (SOLD OUT)
Guatemala
- 27/08 – Salón 6 Parque de la Ciudad, Guatemala (SOLD OUT)
Perú
- 29/08 – Costa 21, Lima (SOLD OUT)
- 31/08 – Jardín de la Cerveza, Arequipa (SOLD OUT)
Chile
- 09/09 – Movistar Arena, Santiago de Chile
Colombia
- 13/09 – Festival Cordillera, Bogotá
Ecuador
- 16/09 – Coliseo Rumiñahui, Quito
- 17/09 – Coliseo Rumiñahui, Quito (SOLD OUT)
- 18/09 – Coliseo Voltaire, Guayaquil (SOLD OUT)
Uruguay
- 16/04 – Antel Arena, Montevideo
Paraguay
- 18/04 – Puerto de Asunción, Asunción