Por entradas agotadas, Ricardo Montaner suma una nueva fecha en Buenos Aires
El artista comenzó su gira mundial “El Último Regreso” el pasado fin de semana con dos emocionantes shows en Buenos Aires, donde también se presentará este viernes. Por entradas totalmente agotadas de las 3 funciones suma una 4ta fecha en marzo.
25 feb 2026, 10:00
Por entradas agotadas de sus 3 shows en Movistar Arena, Ricardo Montaner suma una cuarta y nueva fecha el domingo 8 de marzo, con producción de Fenix Entertainment. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 26 de febrero a las 17hs en Movistar.com.ar
Ricardo Montaner eligió Argentina, su país natal, para dar comienzo a “El Último Regreso”, su gira mundial de retorno a los escenarios luego de años de alejamiento y generó locura entre sus fans que anhelaban volver a verlo. El fin de semana pasado ofreció los dos primeros conciertos en el recinto porteño a sala llena, generando gran repercusión por la calidad de su espectáculo.
Con una puesta en escena deslumbrante, visuales imponentes y una banda impecable Ricardo Montaner repasa durante más de 2 horas las canciones más emblemáticas de su carrera. “Será”, “Castillo Azul”, “La Cima Del Cielo”, “Dejame llorar”, “Tan enamorados” además de las que invitan a bailar como “Soy Feliz”, “Cachita”, “Vamo Pa’ La Conga”, entre otras, forman parte de un extenso repertorio que incluye casi 40 temas y hace delirar a sus fans durante todo el concierto. También le dedica un momento especial a Venezuela, con canciones tradicionales.
Ricardo Montaner se expresó recientemente en sus redes notablemente emocionado:
“Querida gente de todas partes: después de casi 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los 2 primeros conciertos de este Tour “El Último Regreso” en Buenos Aires. Todos ustedes y mi familia a mi lado, hicieron de mí un alma aún más agradecida y bendecida. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo. Visitaré tantos lugares que conozco y extraño…! No veo la hora del reencuentro. Gracias por el amor”.
“El Último Regreso Tour 2026”, su nueva gira global es una declaración de amor con la que recorrerá todo el planeta. Serán más de 100 conciertos, incluyendo Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.
Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.