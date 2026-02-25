Por entradas agotadas, Ricardo Montaner suma una nueva fecha en Buenos Aires

“Querida gente de todas partes: después de casi 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los 2 primeros conciertos de este Tour “El Último Regreso” en Buenos Aires. Todos ustedes y mi familia a mi lado, hicieron de mí un alma aún más agradecida y bendecida. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo. Visitaré tantos lugares que conozco y extraño…! No veo la hora del reencuentro. Gracias por el amor”.

“El Último Regreso Tour 2026”, su nueva gira global es una declaración de amor con la que recorrerá todo el planeta. Serán más de 100 conciertos, incluyendo Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.

Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.