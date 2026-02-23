Así fueron las primeras dos presentaciones de Ricardo Montaner con su "Último regreso"

Ricardo Montaner ofreció este fin de semana los dos primeros shows de su Último Regreso con entradas agotadas en Movistar Arena con producción de Fenix Entertainment.
El artista comenzó su gira mundial “El Último Regreso” este fin de semana con dos emocionantes shows sold out. Hubo sorpresa de sus hijos Mau, Ricky, Evaluna y su yerno Camilo, que lo acompañaron sobre el escenario para cantar “Amén”.
Tras varios años alejado de los escenarios, una de las voces más importantes de la música en español volvió con “El Último Regreso Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor con la que recorrerá todo el planeta. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.
Con una puesta en escena deslumbrante, visuales imponentes y una banda impecable, Ricardo Montaner irrumpió en el escenario pasadas las 21hs vestido de riguroso smoking negro y camisa blanca para dar comienzo a los primeros shows de su tour mundial, mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de “Yo Que Te Amé”.
Ante un Movistar Arena totalmente agotado, el concierto continuó con una catarata de hits: “Será”, “Adonde va el amor”, “Castillo Azul”, “El Poder De Tu Amor”, “La Cima Del Cielo”, causando el delirio de sus fans para luego dirigirse a su público que tanto anhelaba este último regreso: “No acostumbro a anotar lo que voy a decir en mis primeras palabras cuando comienza un concierto. Lo único que puedo improvisar en medio de un pensamiento que me viene hace más de dos años es: ‘que va a pasar el día que vuelva’. Ese día de volver es hoy. Quiero que sepan que le doy la importancia que merece. He vivido dos años y pico de ausencia absoluta de gente delante de mí escuchándome cantar y valoro este momento tanto tanto tanto...! Espero que de ese valor que yo le pongo ustedes se lleven un pedacito esta noche. Que se lleven guardado como un secreto entre nosotros que juntos nos convocamos y asistimos a MI PRIMER CONCIERTO DE MI ÚLTIMO REGRESO.”
El show continuó con “El Último Regreso”, su nuevo single que da nombre al tour mundial, una emocionante versión de “Volver”, medleys de baladas y rítmicas que incluyeron clásicos como “Solo con un beso”, “Quisiera”, “Ojos Negros”, “La Chica del Ascensor”, para dar paso a otras infaltables como “Soy Feliz”, “Cachita”, “Vamo Pa’ La Conga”, “Besame”. Un concierto donde sin dudas ¡no faltó nada!.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a su amada Venezuela, donde interpretó una seguidilla de canciones como “Mi Querencia”, “Caballo Viejo”, “Aquel Zulano” y “Alma Llanera” junto al maestro Eduardo Ramirez, sentado en el escenario y rodeado por sus músicos. “Esta es la historia de un niño que nació en Valentín Alsina... la historia lo llevó a emigrar junto a su familia a un país amable... Hoy esa gente que lo abrazó ha emigrado hacia aquí y Argentina hizo con ellos lo que Venezuela hizo con ese niño cuando tenía 8 años”, dijo conmovido.
Para el cierre eligió su infaltable “Déjame llorar”, con un estadio de pie que cantaba a la par, para luego recibir la sorpresa de sus hijos, Evaluna, Mau, Ricky y su yerno Camilo sobre el escenario. Juntos interpretaron “Amén”, una balada compuesta por Montaner que transmite un mensaje universal mientras resaltaba la importancia de la familia para las personas.
“Tan Enamorados”, fue la canción final para coronar más de 2 horas de show de la primera de las noches de este extenso tour mundial de “El Último Regreso”, que no es solo una gira: es su más esperado reencuentro.
La gira continuará el viernes 27 de febrero en Movistar Arena de Buenos Aires (últimos tickets disponibles), el 28 de febrero en el Metropolitano de Rosario y el 1ro de marzo en Estadio Instituto de Córdoba para luego recorrer Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.