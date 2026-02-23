Así fueron las primeras dos presentaciones de Ricardo Montaner con su "Último regreso"

El show continuó con “El Último Regreso”, su nuevo single que da nombre al tour mundial, una emocionante versión de “Volver”, medleys de baladas y rítmicas que incluyeron clásicos como “Solo con un beso”, “Quisiera”, “Ojos Negros”, “La Chica del Ascensor”, para dar paso a otras infaltables como “Soy Feliz”, “Cachita”, “Vamo Pa’ La Conga”, “Besame”. Un concierto donde sin dudas ¡no faltó nada!.

Ricardo Montaner

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a su amada Venezuela, donde interpretó una seguidilla de canciones como “Mi Querencia”, “Caballo Viejo”, “Aquel Zulano” y “Alma Llanera” junto al maestro Eduardo Ramirez, sentado en el escenario y rodeado por sus músicos. “Esta es la historia de un niño que nació en Valentín Alsina... la historia lo llevó a emigrar junto a su familia a un país amable... Hoy esa gente que lo abrazó ha emigrado hacia aquí y Argentina hizo con ellos lo que Venezuela hizo con ese niño cuando tenía 8 años”, dijo conmovido.

Para el cierre eligió su infaltable “Déjame llorar”, con un estadio de pie que cantaba a la par, para luego recibir la sorpresa de sus hijos, Evaluna, Mau, Ricky y su yerno Camilo sobre el escenario. Juntos interpretaron “Amén”, una balada compuesta por Montaner que transmite un mensaje universal mientras resaltaba la importancia de la familia para las personas.

“Tan Enamorados”, fue la canción final para coronar más de 2 horas de show de la primera de las noches de este extenso tour mundial de “El Último Regreso”, que no es solo una gira: es su más esperado reencuentro.

La gira continuará el viernes 27 de febrero en Movistar Arena de Buenos Aires (últimos tickets disponibles), el 28 de febrero en el Metropolitano de Rosario y el 1ro de marzo en Estadio Instituto de Córdoba para luego recorrer Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y España.