Sin Bandera regresa a la Argentina en 2026 con su nueva gira

Al cual se sumarán los temas nuevos, que prometen tocar nuestros corazones, con sus peculiares letras y melodías, y esa inigualable magia que crean con la armonía de sus voces.

El tour en Argentina comenzará el 14 de febrero, en el marco del día de los enamorados, con un show muy esperado en el Movistar Arena de Buenos Aires, y continuará por distintas ciudades del país: el 16 de febrero en el anfiteatro de Rosario, el 18 en el Arena Maipú de Mendoza, el 19 en el Quality Arena de Córdoba, y finalizará el 21 de febrero en el SND Arena de Asunción, Paraguay, llevando su música y emociones a miles de fans que los acompañaron desde el comienzo.

El primer álbum hómonino de Sin Bandera fue lanzado en 2001 y redefinió el género romántico en la música latina. Con baladas sinceras, armonías impecables y una sensibilidad única, el disco marcó el inicio de una carrera brillante y sigue siendo un referente 25 años después.

Este concierto será una oportunidad única para revivir los comienzos de la banda y celebrar juntos una historia que sigue escribiéndose.