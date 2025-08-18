Kate Rodríguez confirmó su embarazo con quien era su mejor amigo: "Mi compañero de vida"

kate rodriguez anucio su embarazo

Y remarcó emocionada: "En este escenario que huele a casa, elijo compartir con el mundo la noticia más hermosa de mi vida: ¡vamos a ser papás! Amor mío, gracias por devolverme la fe, por enseñarme que después de cada tormenta siempre llega un nuevo amanecer".

"Por tu historia, por tu inmenso amor como papá y por elegir construir conmigo este sueño: hacerme mamá. A tu lado descubrí que podía ser una mejor versión de mí misma. En estos 4 años me cuidaste, me inspiraste, me enseñaste… Eres mi amigo, mi compañero de vida y mi amante perfecto", destacó Kate Rodríguez sobre la importancia de su pareja al aparecer en su vida primero como una gran amistad y luego como su gran amor.

Y dejó en claro a puro sentimiento: "No quiero que nuestra historia sea perfecta, porque en la imperfección encontramos lo más valioso: crecer y aprender juntos. Lo que sí quiero, cada día de mi vida, es amarte con locura, elegirte siempre y hacerte sentir el hombre más amado. Te amo, Max".

"Hoy el amor no solo nos une… también late dentro mío, creciendo día a día. Ahora sí, estamos completos: con nuestros 3 hijos y mil páginas más de esta historia por escribir. Pd. No me despierten… aquí me quiero quedar", concluyó emocionada la modelo su posteo más especial al anunciar su embarazo.

El posteo de San Valentín de Kate Rodríguez: de mejor amigo a su pareja

El 14 de febrero, fecha en que se conmemora San Valentín, Kate Rodríguez hizo un emotivo posteo junto a Max, su novio, quien tiene dos hijos de un matrimonio anterior. En el mismo la modelo panameña destacaba cómo surgió el amor entre los dos que nació de una profunda amistad.

"Mi dulce San Valentín! Si supieras lo que siento cuando te miro… Niñas, ese amigo que lo es todo… Puede convertirse en el amor de tu vida! Pilas con eso!! Te lo digo yo, que la viví ", dijo a flor de piel la modelo.

En 2022, Kate participó del reality El hotel de los famosos por El Trece y quedó rápidamente eliminada a la segunda semana tras perder un desafío con la asesora y coach de imagen Matilda Blanco, luego de la primera elminación de Militta Bora.

"Gracias la pasé súper bien. Di lo mejor de mi desde el día uno, un poco me desgasté, pasaron situaciones. No la estaba pasando bien. "Les quiero decir a mis compañeros que den lo mejor de sí y que jueguen de frente, nada más. Fui la única que se animó a jugar de entrada, que me mostré tal y cual soy. A muchos les gustó a otros no", dijo la modelo al quedar eliminada del programa.