Pampita habló de las sorpresivas fotos con Martín Pepa y confirmó qué pasa entre ellos

Embed

Minutos más tarde, el periodista mostró la consulta vía WhatsApp que le hizo a la modelo donde le confirmó que se reconcilió con Martín Pepa. "¿Estás reconciliada con Martín?", le preguntó. A lo que Pampita respondió sin misterios: "Hola, sí, es verdad".

Tras aquella momentánea separación, Pampita viajó a Ibiza donde pasó unos días de relax y diversión con amigos. La modelo y Martín Pepa oficializaron su romance en octubre del año pasado, luego de que la modelo pasara un breve tiempo sola tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán, padre de su hija Ana. Pepa, polista de 45 años, reparte su vida entre Miami y Nueva York, lo que obligó a la pareja a sostener una relación a distancia.

"Es muy difícil (llevar la relación a distancia). Pero bueno, que a veces cuando uno encuentra a una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores. Comemos haciendo videollamada, cada uno en un país distinto, o miramos una serie a la vez, hoy que la tecnología te acerca un poco. Nada se parece al estar frente a frente", reconocía Pampita en una charla con LAM (América TV) al referirse al vínculo a distancia que mantenían con el empresario.

pampita confirma reconciliacion con martin pepa

Pampita contó por qué le dio like a un comentario para que vuelva con Benjamín Vicuña

Pampita se refirió al sorpresivo like que le dio a un comentario en Instagram donde un usuario le pedía que vuelva con Benajmín Vicuña, de quien se separó en 2015 tras diez años en pareja.

"Volvé con Vicuña porfa te amamos", decía el mensaje de una usuaria con un corazón y que sorpresivamente la modelo dio su me gusta, abriendo todo tipo de especulaciones de cara al futuro entre sus fanáticos.

“Estaba Benjamín, estaba su novia (Anita Espasandín), estaban sus hijos y estaban nuestros hijos. Como todos los años, siempre están invitados. Para nosotros es algo re normal y ojalá algún día sea normal para ustedes”, dijo la modelo ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv) sobre el reciente viaje donde coincidieron en la Patagonia.

Y consultada por ese llamativo comentario al que le dio me gusta en las redes, Pampita argumentó no haberlo encontrado: "Lo estuve buscando, tengo como tres mil comentarios por día y estuve buscando para borrarlo o lo que sea y no lo encuentro".

"Siempre cuando te separas o viceversa se habla de una posibilidad de una vuelta o está en la ilusión de la gente que vuelvan a tener algo ustedes dos. ¿Crees en la posibilidad o lo descartas por completo?", le consultaron sobre la posibilidad de volver como pareja con el chileno.

Y ella aclaró firme: "Me parece una falta de respeto porque él tiene a su pareja ya que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija. Va a seguir viniendo a los cumpleaños de mi hija, soltero o en pareja como siempre porque sus hijos quieren mucho a mis hijos. Nosotros no vivimos con prejuicio el juntarnos para eventos familiares”.