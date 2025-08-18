Se agranda la familia Simeone: uno de los hijos del Cholo y Carolina Baldini anunció la noticia de que será papá

Embed

Carolina Baldini, no pudo ocultar su alegría: “Abuela por dos. ¿Esto es real? Esto es real ? No puedo más de la emoción, de la alegría. ¡Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Seré la mejor abuela del mundo".

Cómo se llamará el hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela

A tres meses de confirmar que espera su primer hijo junto a Gianluca Simeone, Eva Bargiela sorprendió al revelar el nombre elegido para su bebé. La noticia llegó después de que la modelo compartiera un posteo en Instagram con la imagen de la ecografía en mano.

Eva participó del ciclo de preguntas y respuestas de Telefe, Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, y antes de comenzar a jugar contó cómo se llamará el primer hijo que espera junto a uno de los hijos del exfutbolista Diego "Cholo" Simeone y Carolina Baldini.

En el ciclo, la modelo reveló que su primer hijo se llamará Faustino Simeone Bargiela. Según ella misma confesó en alguna entrevista, la fecha probable de parto está prevista para octubre próximo.

"La verdad que estoy muy contenta con este presente. Siempre me imaginé siendo mamá, formando una familia y siento que encontré una persona buena con quien hacerlo", había declarado previamente frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), donde también confirmó que con su pareja decidieron que el bebé nazca en Argentina. En esa ocasión, sobre el nombre del pequeño, adelantó: "Me parece que va a ser un solo nombre, va a ser simple, no va a ser exótico".