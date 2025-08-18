A24.com

Por qué Daniela Christiansson aún no dice si espera un varón o una niña con Maxi López

Daniela Christiansson no reveló si el bebé que espera es nena o varón, y hay una explicación detrás de esta decisión. La respuesta, en la nota.

18 ago 2025, 11:43
Daniela Christiansson atraviesa su quinto mes de embarazo junto a Maxi López, pero, a diferencia de lo que suele ocurrir con figuras públicas en las redes sociales, aún no reveló si espera una nena o un varón.

En Instagram la modelo fue compartiendo variadas fotos de su pancita, lo que llevó a que muchos de sus seguidores preguntaran si venía otra nena -ya tienen a Elle- o un varoncito, pero ella no respondió. Hay una explicación para esto, claro.

El fin de semana, luego de recibir distintas consultas, Daniela decidió blanquear en sus historias y en una tierna foto con la pequeña, el motivo de su silencio."Lo vamos a compartir recién después de contárselo a nuestros más queridos. Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”, explicó.

Daniela Christiansson

La pareja lleva casi diez años juntos. De esa relación nació la bebé en marzo de 2023, la primera hija de la sueca y el cuarto hijo de Maxi, quien ya es padre de tres varones junto a Wanda Nara. Como en todo proceso de gestación, se preparan con entusiasmo para recibir a su nuevo bebé y vivir esta nueva etapa en familia.

Así fue el anunció del embarazo de Daniela Christiannson y Maxi López

En junio de 2025, Daniela Christiansson y Maxi López sorprendieron a sus seguidores en redes sociales con el anuncio del embarazo de la modelo sueca.

El emotivo mensaje fue compartido por Daniela desde su cuenta de Instagram, donde mostró la ecografía y su pancita de 13 semanas, revelando que esperan un varón. "¡Qué sorpresa tan bonita! Estamos deseando conocerte #bebéencamino", expresó Daniela con total emoción ante más de un millón de seguidores.

En su publicación, agregó: "Metas familiares, 13 semanas de embarazo, felicidad". Además, acompañó el mensaje con una foto en la que acaricia su vientre frente a un ventanal, con un paisaje de montañas de Suiza de fondo.

El exfutbolista también reaccionó a la publicación de su pareja con un corazón y un emoji de cara enamorada. Además, numerosos seguidores se sumaron a las felicitaciones por la emocionante noticia del embarazo.

Daniela Christiansson y maxi lopez esperan su segundo hijo.jpg

"Felicidades a ambos... Fue lo mejor que le pasó a Maxi, este presente hermoso con una dama", "Qué hermosa noticia! Una mujer tan fina, amorosa, culta! Felicitaciones Daniela y Maxi!", comentaron algunos de sus fans en la publicación.

     

 

