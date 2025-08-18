Por qué Daniela Christiansson aún no dice si espera un varón o una niña con Maxi López

Daniela Christiansson atraviesa su quinto mes de embarazo junto a Maxi López, pero, a diferencia de lo que suele ocurrir con figuras públicas en las redes sociales, aún no reveló si espera una nena o un varón.
En Instagram la modelo fue compartiendo variadas fotos de su pancita, lo que llevó a que muchos de sus seguidores preguntaran si venía otra nena -ya tienen a Elle- o un varoncito, pero ella no respondió. Hay una explicación para esto, claro.
El fin de semana, luego de recibir distintas consultas, Daniela decidió blanquear en sus historias y en una tierna foto con la pequeña, el motivo de su silencio."Lo vamos a compartir recién después de contárselo a nuestros más queridos. Todavía me falta abrazar y charlar con varias personas especiales”, explicó.
La pareja lleva casi diez años juntos. De esa relación nació la bebé en marzo de 2023, la primera hija de la sueca y el cuarto hijo de Maxi, quien ya es padre de tres varones junto a Wanda Nara. Como en todo proceso de gestación, se preparan con entusiasmo para recibir a su nuevo bebé y vivir esta nueva etapa en familia.
En junio de 2025, Daniela Christiansson y Maxi López sorprendieron a sus seguidores en redes sociales con el anuncio del embarazo de la modelo sueca.
El emotivo mensaje fue compartido por Daniela desde su cuenta de Instagram, donde mostró la ecografía y su pancita de 13 semanas, revelando que esperan un varón. "¡Qué sorpresa tan bonita! Estamos deseando conocerte #bebéencamino", expresó Daniela con total emoción ante más de un millón de seguidores.
En su publicación, agregó: "Metas familiares, 13 semanas de embarazo, felicidad". Además, acompañó el mensaje con una foto en la que acaricia su vientre frente a un ventanal, con un paisaje de montañas de Suiza de fondo.
El exfutbolista también reaccionó a la publicación de su pareja con un corazón y un emoji de cara enamorada. Además, numerosos seguidores se sumaron a las felicitaciones por la emocionante noticia del embarazo.
"Felicidades a ambos... Fue lo mejor que le pasó a Maxi, este presente hermoso con una dama", "Qué hermosa noticia! Una mujer tan fina, amorosa, culta! Felicitaciones Daniela y Maxi!", comentaron algunos de sus fans en la publicación.