Por qué Daniela Christiansson aún no dice si espera un varón o una niña con Maxi López

Así fue el anunció del embarazo de Daniela Christiannson y Maxi López

En junio de 2025, Daniela Christiansson y Maxi López sorprendieron a sus seguidores en redes sociales con el anuncio del embarazo de la modelo sueca.

El emotivo mensaje fue compartido por Daniela desde su cuenta de Instagram, donde mostró la ecografía y su pancita de 13 semanas, revelando que esperan un varón. "¡Qué sorpresa tan bonita! Estamos deseando conocerte #bebéencamino", expresó Daniela con total emoción ante más de un millón de seguidores.

En su publicación, agregó: "Metas familiares, 13 semanas de embarazo, felicidad". Además, acompañó el mensaje con una foto en la que acaricia su vientre frente a un ventanal, con un paisaje de montañas de Suiza de fondo.

El exfutbolista también reaccionó a la publicación de su pareja con un corazón y un emoji de cara enamorada. Además, numerosos seguidores se sumaron a las felicitaciones por la emocionante noticia del embarazo.

"Felicidades a ambos... Fue lo mejor que le pasó a Maxi, este presente hermoso con una dama", "Qué hermosa noticia! Una mujer tan fina, amorosa, culta! Felicitaciones Daniela y Maxi!", comentaron algunos de sus fans en la publicación.