Charlotte Caniggia reveló cómo atraviesa el distanciamiento con su hermano Alex: "Éramos..."

En su relato también destacó su apoyo a Mariana Nannis y la decisión de ponerse de su lado: “Creo que no está bueno lo que hizo Melody, por eso me puse de parte de mi mamá, porque estaban todos atacándola y ella no paraba de bardear, también a mí. Ahí me cansé, salí a bardearla, y ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”.

“¿Cuánto lo querés a tu gemelo?”, le preguntó Marley. Charlotte respondió: “Éramos súper unidos, hacíamos videollamada todos los días y ahora se cortó eso, cuando lo llamo no me contesta. Es medio boludo, es medio rencoroso él, porque yo salí a bardear a su mujer porque no paraba de molestarme a mí y a mi mamá”.

Qué dijo Melody Luz sobre la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia

Melody Luz habló sobre el enfrentamiento entre su pareja, Alex Caniggia, y Charlotte, así como sobre los rumores que la responsabilizan por el distanciamiento entre los hermanos.

El 8 de agosto, la bailarina dialogó con SQP (América TV) y dejó en claro que no se considera culpable de las diferencias familiares. Sin embargo, reconoció que la situación le duele, especialmente porque su hija, la pequeña Venezia, se encuentra en medio del conflicto y extraña a su tía.

"No aconsejé nada. Él, más que nadie, conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Siempre voy a apostar a que estén bien. Yo todavía estoy esperando las disculpas", expresó, insinuando que deben arreglar los problemas ellos.

"Fui atacada desde un principio", continuó la bailarina, refiriéndose a los conflictos con su suegra, Mariana Nannis. Relató que lo que más la marcó fue haber sido echada del departamento cuando estaba por dar a luz, siendo vista como una “ocupa”, sin que se considerara el bienestar de su nieta.

A pesar de las dificultades con su suegra, Melody aseguró que le gustaría que su hija mantenga vínculo con Nannis, aunque no lo vea viable en este momento: “Viéndolo como está todo, creo que no, aunque me gustaría, porque las cosas hay que hacerlas en vida. Me gustaría que tenga un abrazo de su abuela. Pero si ya empieza discriminándola por la ropa que usa, por el momento prefiero que no”.

Respecto a la participación de Alex y Charlotte en Por el Mundo (Telefe), Melody explicó que al principio desconocía que viajaría con Charlotte. “Nunca me molestó que viaje por trabajo. Cuando se enteró que viajaba con ella, fue como un 'no me lo esperaba', pero no van a estar mal todos estos días. Creo que tiene que haber un momento sincero para abrir el corazón y comunicarse”. Además, destacó que ambos saben manejar su imagen mediática: “Van a hacer show, saben cómo manejarse; por eso lograron lo que lograron en los medios”.