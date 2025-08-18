A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Triste y enojada

Charlotte Caniggia reveló cómo atraviesa el distanciamiento con su hermano Alex: "Éramos..."

Charlotte Caniggia se refirió a los motivos que la llevaron a mantener distancia de su hermano Alex, y cómo Melody Luz habría influido en que el vínculo entre ellos se encuentre así.

18 ago 2025, 09:31
Charlotte Caniggia reveló cómo atraviesa el distanciamiento con su hermano Alex: Éramos...
Charlotte Caniggia reveló cómo atraviesa el distanciamiento con su hermano Alex: Éramos...

Charlotte Caniggia reveló cómo atraviesa el distanciamiento con su hermano Alex: "Éramos..."

Todos estaban expectantes por el reencuentro en China entre Charlotte Caniggia y su hermano Alex en Por el Mundo (Telefe), el ciclo que conduce Marley. Los hermanos atraviesan un momento de distanciamiento y la presencia de Melody Luz, pareja del mediático y madre de su hija Venezia, parecería ser el motivo de la disputa.

Él tomó partido de inmediato y defendió a su pareja, lo que no le cayó nada bien a su hermana gemela. Según contó el conductor, al principio tuvo que grabar con ellos por separado porque no querían coincidir, aunque con el correr de los días lograron aflojar las tensiones y finalmente se mostraron juntos frente a las cámaras.

Leé también

Melody Luz reveló por qué se rompió la relación con Charlotte Caniggia: "Cosas complicadas"

Melody Luz reveló cuándo y por qué se rompió la relación con Charlotte Caniggia: Cosas complicadas

Cuando Wiebe le preguntó a Charlotte acerca de cómo estaba el vínculo, respondió: “Estamos peleados, no se acerca, es medio narcisista. Por ahora estamos medio distanciados”. Y agregó: “Cosas familiares, tenemos una familia media de locos”.

“El conflicto fue cuando ella (Melody) salió a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí, ahí empezó todo… Yo soy team Mariana (Nannis) porque ella siempre dice las verdades”, explicó la modelo, apuntando a Melody como la causante de los problemas.

En su relato también destacó su apoyo a Mariana Nannis y la decisión de ponerse de su lado: “Creo que no está bueno lo que hizo Melody, por eso me puse de parte de mi mamá, porque estaban todos atacándola y ella no paraba de bardear, también a mí. Ahí me cansé, salí a bardearla, y ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar”.

“¿Cuánto lo querés a tu gemelo?”, le preguntó Marley. Charlotte respondió: “Éramos súper unidos, hacíamos videollamada todos los días y ahora se cortó eso, cuando lo llamo no me contesta. Es medio boludo, es medio rencoroso él, porque yo salí a bardear a su mujer porque no paraba de molestarme a mí y a mi mamá”.

Embed

Qué dijo Melody Luz sobre la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia

Melody Luz habló sobre el enfrentamiento entre su pareja, Alex Caniggia, y Charlotte, así como sobre los rumores que la responsabilizan por el distanciamiento entre los hermanos.

El 8 de agosto, la bailarina dialogó con SQP (América TV) y dejó en claro que no se considera culpable de las diferencias familiares. Sin embargo, reconoció que la situación le duele, especialmente porque su hija, la pequeña Venezia, se encuentra en medio del conflicto y extraña a su tía.

"No aconsejé nada. Él, más que nadie, conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Siempre voy a apostar a que estén bien. Yo todavía estoy esperando las disculpas", expresó, insinuando que deben arreglar los problemas ellos.

"Fui atacada desde un principio", continuó la bailarina, refiriéndose a los conflictos con su suegra, Mariana Nannis. Relató que lo que más la marcó fue haber sido echada del departamento cuando estaba por dar a luz, siendo vista como una “ocupa”, sin que se considerara el bienestar de su nieta.

A pesar de las dificultades con su suegra, Melody aseguró que le gustaría que su hija mantenga vínculo con Nannis, aunque no lo vea viable en este momento: “Viéndolo como está todo, creo que no, aunque me gustaría, porque las cosas hay que hacerlas en vida. Me gustaría que tenga un abrazo de su abuela. Pero si ya empieza discriminándola por la ropa que usa, por el momento prefiero que no”.

Respecto a la participación de Alex y Charlotte en Por el Mundo (Telefe), Melody explicó que al principio desconocía que viajaría con Charlotte. “Nunca me molestó que viaje por trabajo. Cuando se enteró que viajaba con ella, fue como un 'no me lo esperaba', pero no van a estar mal todos estos días. Creo que tiene que haber un momento sincero para abrir el corazón y comunicarse”. Además, destacó que ambos saben manejar su imagen mediática: “Van a hacer show, saben cómo manejarse; por eso lograron lo que lograron en los medios”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Charlotte Caniggia Alex Caniggia Melody Luz Marley

Lo más visto