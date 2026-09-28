Slipknot vuelve a la Argentina: tocará en el Estadio Huracán con Marilyn Manson y Hatebreed

Desde su primera presentación en el estadio Obras Sanitarias, hace ya más de veinte años, Slipknot viene armando un vínculo fuerte con su base de fans locales, que se siguió en 2022, cuando la Argentina fue sede del Knotfest: un show en el Movistar Arena en el que el grupo compartió cartel con Judas Priest. Dos años después, en 2024, el Knotfest volvió a instalarse en Buenos Aires, esta vez en el Parque de la Ciudad, con Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal completando el lineup con una convocatoria impresionante.

Esta quinta visita es un nuevo capítulo en el vínculo de la banda con uno de los públicos más fieles de la región. Con esta nueva fecha, Slipknot promete otra noche a puro metal, a la altura de la historia que viene construyendo con sus fans argentinos.