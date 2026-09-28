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Slipknot vuelve a la Argentina: tocará en el Estadio Huracán con Marilyn Manson y Hatebreed

La banda de heavy metal se presentará en Buenos Aires en 2027. Será su quinta visita al país y el reencuentro con los “maggots” argentinos tras dos años de ausencia.

28 sept 2026, 10:00
Slipknot vuelve a la Argentina: tocará en el Estadio Huracán con Marilyn Manson y Hatebreed

Slipknot vuelve a la Argentina: tocará en el Estadio Huracán con Marilyn Manson y Hatebreed

Slipknot vuelve a la Argentina: tocará en el Estadio Huracán con Marilyn Manson y Hatebreed

Slipknot vuelve a la Argentina: tocará en el Estadio Huracán con Marilyn Manson y Hatebreed

Después de varios días de pistas que encendieron la expectativa de los fans, Slipknot confirmó su regreso a la Argentina. A dos años de su última presentación en Buenos Aires, la banda estadounidense volverá a encontrarse con el público local el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán, en la que será su quinta visita al país, con producción de DF Entertainment.

La preventa de entradas para clientes SANTANDER VISA será el 1° de octubre a las 10:00 horas y contará con el beneficio de 6 cuotas sin interés, mientras que la venta general (con cualquier medio de pago) sucederá el 2 de octubre, también a las 10:00 horas. La única plataforma para comprar los tickets es All Access.

Desde 2024, la banda está embarcada en una gira mundial que celebra el aniversario número veinticinco de su disco debut homónimo, publicado en 1999 y considerado uno de los discos pioneros del nu metal. El paso de la banda por Argentina (y LatAm) promete combinar un repaso por el repertorio de los inicios con material de discos posteriores, y también contará con dos invitados especiales: Marilyn Manson, tras 10 años de su última visita a la Argentina; y Hatebreed, una banda estadounidense de heavy metal y punk rock formada en New Haven.

Skipknot continúa consolidando su alineación actual, que está integrada por Corey Taylor en voz, Shawn "Clown" Crahan en percusión, Mick Thomson y Jim Root en guitarras, Alessandro "V-Man" Venturella en bajo, Michael "Tortilla Man" Pfaff en percusión y teclados, Eloy Casagrande en batería, y un músico que permanece enmascarado y sin identificar públicamente, a cargo de samplers, teclados y percusión desde 2023.

Desde su primera presentación en el estadio Obras Sanitarias, hace ya más de veinte años, Slipknot viene armando un vínculo fuerte con su base de fans locales, que se siguió en 2022, cuando la Argentina fue sede del Knotfest: un show en el Movistar Arena en el que el grupo compartió cartel con Judas Priest. Dos años después, en 2024, el Knotfest volvió a instalarse en Buenos Aires, esta vez en el Parque de la Ciudad, con Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal completando el lineup con una convocatoria impresionante.

Esta quinta visita es un nuevo capítulo en el vínculo de la banda con uno de los públicos más fieles de la región. Con esta nueva fecha, Slipknot promete otra noche a puro metal, a la altura de la historia que viene construyendo con sus fans argentinos.

     

 

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