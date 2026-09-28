Kennys Palacios compartió el video de su íntimo casamiento en la playa y sin invitados: "14 años de historias"

Desde siempre, la pareja del estilista mantuvo un perfil alejado de los medios y lejos de la exposición. La propuesta de casamiento llegó por parte de él para Kennys durante un viaje a Brasil en Año Nuevo y se terminó concretando en los últimos días.

Cómo fue el casamiento íntimo de Kennys Palacios y la reacción de Wanda Nara

Desde su cuenta en Instagram, Kennys Palacios compartió sus sentimientos después de celebrar ese gran paso con su pareja después de tantos años juntos y en una boda que recordarán para toda la vida.

"Después de 14 años, finalmente dijimos que sí. Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez", comenzó el amigo de Wanda Nara su posteo.

"14 años de historias, de aprender juntos de acompañarnos, de conocernos en todas nuestras versiones y de seguir estando ahí, siempre", continuó movilizado el exparticipante de Gran Hermano.

Y destacó: "Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotras, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir".

"Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse. Después de 14 años, acá estamos. Juntos, y con toda una vida por delante", cerró Kennys Palacios a puro sentimiento.

En tanto, uno de los comentarios del posteo que tuvo enorme repercusión fue el de su amiga Wanda Nara, feliz por el casamiento: "Los amo, felicidades para siempre", expresó al conductora de MasterChef Celebrity.