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Kennys Palacios compartió el video de su íntimo casamiento en la playa y sin invitados: "14 años de historias"

El estilista y gran amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, compartió imágenes de su casamiento en la playa con Roi Orbegozo tras 14 años de noviazgo.

28 sept 2026, 09:35
Kennys Palacios compartió el video de su íntimo casamiento en la playa y sin invitados: 14 años de historias

Kennys Palacios compartió el video de su íntimo casamiento en la playa y sin invitados: "14 años de historias"

Kennys Palacios compartió el video de su íntimo casamiento en la playa y sin invitados: 14 años de historias

Kennys Palacios compartió el video de su íntimo casamiento en la playa y sin invitados: "14 años de historias"

Kennys Palacios vivió el fin de semana uno de los momentos más especiales de su vida al casarse con su pareja Roi Orbegozo después de 14 años juntos.

El estilista y gran amigo de Wanda Nara compartió desde su cuenta en Instagram un emotivo video con las imágenes de ese involvidable momento en las playas de Cancún, México.

El evento tuvo la particularidad que no contó con invitados y la pareja optó por formalizar su relación en soledad y en una ceremonia totalmente íntima en medio del mar.

Kennys Palacios y su pareja lucieron los dos de blanco y se colocaron los anillos de compromiso ante la presencia de un violinista que musicalizó ese momento dando un marco de total emoción.

Desde siempre, la pareja del estilista mantuvo un perfil alejado de los medios y lejos de la exposición. La propuesta de casamiento llegó por parte de él para Kennys durante un viaje a Brasil en Año Nuevo y se terminó concretando en los últimos días.

Cómo fue el casamiento íntimo de Kennys Palacios y la reacción de Wanda Nara

Desde su cuenta en Instagram, Kennys Palacios compartió sus sentimientos después de celebrar ese gran paso con su pareja después de tantos años juntos y en una boda que recordarán para toda la vida.

"Después de 14 años, finalmente dijimos que sí. Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez", comenzó el amigo de Wanda Nara su posteo.

"14 años de historias, de aprender juntos de acompañarnos, de conocernos en todas nuestras versiones y de seguir estando ahí, siempre", continuó movilizado el exparticipante de Gran Hermano.

Y destacó: "Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotras, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir".

"Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse. Después de 14 años, acá estamos. Juntos, y con toda una vida por delante", cerró Kennys Palacios a puro sentimiento.

En tanto, uno de los comentarios del posteo que tuvo enorme repercusión fue el de su amiga Wanda Nara, feliz por el casamiento: "Los amo, felicidades para siempre", expresó al conductora de MasterChef Celebrity.

     

 

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