Una noche para el recuerdo: así fue el show de Los Caballeros de la Quema

Luego se escuchó “No empujen el río”, un tema hitero y con esencia puramente “caballeros”. Pronto llegó el tercer estreno de la noche, “Otro día en la oficina”. “Lo que me preocupa es el paso del tiempo y a veces trato de tomármelo con soda”, dijo Noble antes de presentar “Tanto vino bajo el puente”. Los coros en el público demostraron que el último disco de la banda, ya fue aceptado para bailar y cantar.

La noche fue repleta de hits y temas nuevos, pero no hubo respiro y la larga lista de temas fue motivo de festejo para los seguidores de Los Caballeros. El tema “Fiesta de Zombis”, llegó ya promediando la última parte del recital con cientos de globos rojos que cayeron sobre el público. Antes, como toda fiesta, se habían lanzado serpentinas.

En nombre de la banda, Noble destacó la importancia de cantar en ese escenario por el que “pasaron ya muchos músicos”. Luego presentó la banda y convocó a Basilio Fernández para un solo de bandoneón en una de las tres baladas de la noche, la bonita, “Y acá me ves”. Para el final, Los Caballeros de la Quema eligieron “Avanti Morocha”, cuando el Movistar explotó para cerrar con “Oxidado”.

La puesta en escena para la presentación del disco fue el marco ideal para el debut en el Movistar y para la presentación de una gran “fiesta zombi”.

Después de haber estado varios años separados, Los Caballeros de la Quema volvieron a los escenarios en 2017 durante un recital en el Estadio Único de la Plata. En 2023 se presentaron en el Luna Park y en 2024 en el estadio de Obras. La salida de Fiesta Zombis no sólo es un nuevo desafío musical sino también el la consolidación de una banda que sabe del pálpito musical de su época.

En este nuevo encuentro con el público y ante un Movistar Arena repleto, la banda de moronense dejó una nueva huella con un recital que tuvo el entusiasmo de la primera vez, la alegría del reencuentro y la nostalgia de un pasado que palpita entre acordes y canciones.

Caballeros de la Quema continúa su gira el 24 de octubre con un recital en el teatro Metropolitano de Rosario, el 25 de octubre en el teatro San Carlos, de Junín y el 27 de noviembre en el Arena Maipú de Mendoza.