Se filtró el primer escándalo de Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Cuando entra..."

Claro que semejante comentario no quedó sólo allí, porque la panelista sumó otra picante información al contar que ya hay una participante que estaría molesta con Wanda, porque según Argenta, se siente directamente "buscada" por Nara desde el primer día de las grabaciones.

Y si bien por el momento evitó dar su nombre, sí remarcó qué es lo que esta famosa le habría dicho. “Y me dijo, ‘le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”, concluyó sin medias tintas la integrante de LAM.

Wanda Nara y jurado

Cómo reaccionó Marixa Balli cuando vio la polémica foto oficial de MasterChef Celebrity

En diálogo con Intrusos (América TV), Marixa Balli habló sobre la foto oficial de MasterChef Celebrity, el programa que este lunes debutará en la pantalla de Telefe.

Durante la entrevista, la exangelita observó atentamente la imagen grupal y no tardó en compartir su opinión sobre el lugar que le asignaron dentro del retrato del elenco. “A mí me encanta donde estoy. Arriba, a la derecha. La vista siempre va al medio, después a la derecha y, por último, a la izquierda”, expresó convencida, destacando que su posición le resultaba más que favorable.

El notero Alejandro Guatti aprovechó la ocasión para contarle que algunos de sus compañeros no estaban tan conformes con la ubicación que les tocó en la foto. Ante ese comentario, Marixa fue categórica: “Esto no es la marquesina del teatro, donde hay cuatro artistas y está la figura masculina, la figura femenina… no, acá somos un grupo”, respondió con su habitual franqueza, dejando en claro que no le interesan los egos ni las jerarquías dentro del ciclo culinario.

Lejos de cualquier polémica, Balli remarcó que está disfrutando al máximo esta nueva etapa profesional. “Estoy muy feliz. Me divierto mucho. Es muy linda la experiencia”, comentó entusiasmada, dejando ver que su paso por el reality está lleno de energía positiva y buenas expectativas.

Hacia el final de la nota, Guatti la sorprendió al mencionar los rumores que circulan sobre una posible eliminación temprana en el certamen. Fiel a su estilo, Marixa lo tomó con humor y sin dramatizar. “Yo siento que están deseando que me vaya para ort… y la verdad es que eso me divierte”, lanzó entre risas, mostrando que no se deja afectar por las especulaciones y que está lista para disfrutar cada desafío del programa, sin perder su toque de picardía ni su inconfundible espontaneidad.