Verónica Cangemi: la soprano argentina que cruza continentes con su talento barroco
En diálogo con PrimiciasYa, la soprano Verónica Cangemi habla de su carrera, la Orquesta Barroca Argentina y cómo rompe los prejuicios de la ópera.
20 mar 2026, 18:04
Verónica Cangemi no se detiene. Soprano de trayectoria internacional, vive entre Buenos Aires y París y mantiene una agenda que cruza continentes. Cuando PrimiciasYa conversa con ella, acaba de salir de un ensayo y se prepara para un nuevo viaje: España la espera, donde verá a su hijo tenor presentarse en Valencia.
“Soy directora artística del Opera Studio de los jóvenes del Teatro Colón”, cuenta. A su vez, lleva adelante el programa de canto en la Universidad de Congreso en Mendoza y dirige el Opera Training de San Juan, un espacio que impulsó “justamente para la gente del interior del país”.
Recién llegada de Montevideo, donde interpretó a Micaela en la ópera Carmen, la artista ya proyecta lo que viene: en julio comenzará una tournée que tendrá su puntapié en el Teatro Colón y recorrerá distintas provincias con un nuevo disco que une dos universos musicales: Vivaldi-Piazzolla. La gira será junto a la Orquesta Barroca Argentina, un proyecto ligado al repertorio que marcó su carrera.
En ese sentido, sobre el universo barroco, explica: “Las cuerdas de los instrumentos antes eran de tripa de animales, la afinación es un poquito más baja y suena mucho más como los discos antiguos. Es una música llena de ornamentaciones, propia de ese período”.
Ese estilo marcó un antes y un después en su carrera. El punto de inflexión llegó en el año 2000, cuando debutó con L'incoronazione di Poppea en el Maggio Musicale Fiorentino, uno de los festivales más importantes de Italia. “Y desde ahí me salieron contratos con las casas discográficas más grandes”, recuerda.
A partir de entonces, su carrera se proyectó a nivel internacional, con un fuerte desarrollo en Europa, donde el auge del barroco en los años noventa le abrió las puertas de los principales teatros. En ese camino, grabó más de 23 discos dedicados a este repertorio, varios de ellos con el sello Deutsche Grammophon.
Criada entre música y escenarios -su madre, también cantante, se desempeñó durante años en el Teatro Colón-, Cangemi destaca que “las mejores orquestas del mundo barroco tienen, en su mayoría, solistas argentinos”, y subraya el lugar que ocupa la Orquesta Barroca Argentina como representante del país a nivel internacional.
Por otro lado, la ganadora de los BraVo Awards como mejor cantante de las últimas décadas y distinguida en dos oportunidades con el Premio Konex se muestra firme al cuestionar el prejuicio sobre el género: “La ópera no nació en el elitismo, nació en el pueblo. Hay que sacarla a la calle para que la gente la pueda vivir, es la única manera de romper con ese prejuicio”.
Entre viajes, escenarios y nuevos proyectos, Cangemi sigue construyendo una carrera que une continentes con una idea clara: que la ópera vuelva a sus raíces y llegue a todos.