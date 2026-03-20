Verónica Cangemi: la soprano argentina que cruza continentes con su talento barroco

Ese estilo marcó un antes y un después en su carrera. El punto de inflexión llegó en el año 2000, cuando debutó con L'incoronazione di Poppea en el Maggio Musicale Fiorentino, uno de los festivales más importantes de Italia. “Y desde ahí me salieron contratos con las casas discográficas más grandes”, recuerda.

A partir de entonces, su carrera se proyectó a nivel internacional, con un fuerte desarrollo en Europa, donde el auge del barroco en los años noventa le abrió las puertas de los principales teatros. En ese camino, grabó más de 23 discos dedicados a este repertorio, varios de ellos con el sello Deutsche Grammophon.

Criada entre música y escenarios -su madre, también cantante, se desempeñó durante años en el Teatro Colón-, Cangemi destaca que “las mejores orquestas del mundo barroco tienen, en su mayoría, solistas argentinos”, y subraya el lugar que ocupa la Orquesta Barroca Argentina como representante del país a nivel internacional.

Por otro lado, la ganadora de los BraVo Awards como mejor cantante de las últimas décadas y distinguida en dos oportunidades con el Premio Konex se muestra firme al cuestionar el prejuicio sobre el género: “La ópera no nació en el elitismo, nació en el pueblo. Hay que sacarla a la calle para que la gente la pueda vivir, es la única manera de romper con ese prejuicio”.

Entre viajes, escenarios y nuevos proyectos, Cangemi sigue construyendo una carrera que une continentes con una idea clara: que la ópera vuelva a sus raíces y llegue a todos.