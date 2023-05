Nacho Castañares habló de su vínculo con Telefe: su deseo de volver a Gran Hermano y posible programa propio

"Estoy muy agradecido a Telefe ya que fue por ellos que soy lo que soy, y ahora estoy viendo los resultados. Y por ahora todo lo que me proponga tengo ganas de hacerlo con ellos", comenzó diciendo Nacho.

Luego detalló: "Se habla de hacer un programa de juegos para más adelante, también existe la posibilidad de cuando vuelva Gran Hermano de estar ahí".

Por último, sobre si le gustaría volver a entrar a Gran Hermano, señaló: "Me encantaría volver a entrar a la casa. Hay algunos chicos que dicen que no, pero yo en lo personal me re gustaría. Por lo menos de disfrutarlo de otro lado".

La revelación de Nacho Castañares de Gran Hermano 2022 sobre los permitidos en su relación con La Tora

Tras el paso por Gran Hermano 2022 (Telefe), los participantes Nacho Castañares y La Tora continuaron con su historia de amor, que inició en la casa más famosa del país.

En las últimas horas, el subcampeón del reality habló con la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), quien le preguntó por Lucila Villar. "¿Ya formalizaron?", indagó Shaw.

"No, no formalizamos, seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados", dijo Nacho.

Ante la respuesta del ex participante, la periodista le preguntó si la parejita tenía permitidos. "Cero. No hay permitidos, es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho... Yo las dietas siempre las hago estrictas, cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso", contestó el ex GH.

Y agregó: "Yo soy celoso, no me gustaría que esté con otra persona. Me encanta compartir cosas con ella y en en el momento en el que estamos de la relación, no me gustaría obviamente... Si ella quiere, está en todo su derecho".

Al finalizar, el ex jugador de Gran Hermano 2022 contó cómo es la La Tora cuando están juntos, ahora que ya no hay cámaras de por medio. "Es un amor. Me hace el desayuno o de comer. Me ha despertado con el mate hecho, tostadas, fruta... El otro día fuimos con mis amigos a la casa de ella y organizó una picada con todos los chicos. Es un amor, realmente", sentenció.