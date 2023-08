Nacho y La Tora se sinceraron acerca de su relación y revelaron si tendrían una pareja abierta

“Pará, primero quiero preguntar porque tengo un problema. ¿La monogamia qué es? ¿Solo dos?”, preguntó el joven confundido antes de dar su respuesta. "Ay Nacho...", deslizó Fer Dente.

La Tora y Nacho en Noche al Dente

"Si, es relación de dos", afirmó La Tora. “Claro, yo se que sos de una generación moderna pero monogamia es como casi todo el mundo, uno, uno, juntitos, juntitos”, sumó el conductor.

"Listo, creo", contestó finalmente Nacho y entonces Fer Dente indagó: “¿No están para una pareja abierta?”. Inmediatamente ambos negaron al unisonó y el conductor decidió dar un mensaje sobre el tema para los televidentes.

“Esta muy bien respetarlo porque uno a veces en este momento se ve medio arrastrado, y no todo el mundo puede querer todo el tiempo”, cerró.

La Tora reveló cómo fue la primera noche de amor con Nacho al salir de la casa de Gran Hermano 2022

No es la primera vez que Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar hablan de su vínculo. Los ex participantes de Gran Hermano 2022 se conocieron en la casa más famosa del país y tras salir del reality la parejita estableció sus propias reglas para hacer que la cosa funcione.

En algún momento, Nacho se refirió a las relaciones abiertas y admitió que ambos eran "muy celosos" y que les "costaría un montón". La Tora también había hablado al respecto y había dicho: "No estamos preparados todavía para eso. Respetamos a los que lo deciden así pero nosotros dos no".

Ahora, en el programa de stream Fuera de joda, los jóvenes revelaron como fue el reencuentro después de Nacho saliera del reality. Cabe recordar que él fue subcampeón de Gran Hermano 2022.

"Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque Primo (Marcos Ginocchio), Nacho y Juli (Poggio) todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablo con Juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él", reveló La Tora.

"Realmente lo quería ver, quería saber de él, cómo estaba y demás... Bueno, me autoriza el psicólogo a ir con una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas. No le des tanta información del afuera'", detalló.

"Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y de las cosas del afuera y después... Nada", agregó. "No cuenta nada al final, qué me importa lo que hablaron, quiero saber cómo fue", intervino otra de las ex participantes de Gran Hermano, Daniela Celis.

"Estuvo re bien, fue muy lindo", deslizó Nacho. Acto seguido, 'Disney' le preguntó a la pareja: "¿Hicieron el amor o cog...?". "El amor... Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana", confesó La Tora.